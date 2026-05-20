荣耀600系列官宣搭载8600mA超大电池

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:荣耀今天为即将发布的600系列，揭开了续航这张底牌。荣耀方飞对外公布，新机将搭载一块8600毫安时的新一代青海湖电池，其中Pro版本的能量密度更是做到了每升932瓦时，这个数字直接刷新了当前直板手机行业的纪录。

为了实现这种“小空间里塞进大电量”的目标，荣耀从三个物理维度对整机堆叠进行了系统性的重塑。在纵向空间上，团队重新定制并首发了更精密的扬声器，将其与摄像头模组、系统级芯片等核心器件进行系统化的极限堆叠。配合主板器件的小型化，实现了更高密度的主板设计，同时将副板长度压缩到最短，为电池腾出了更多的纵向区域。

在横向空间上，工程师创新了按键的组装方案，并优化了射频信号线的布局路径，使得电池两侧的中框得以极限收窄，电池因此获得了更大的横向延展空间。而在立体空间层面，他们采用了一套创新的空间立体架构堆叠方案，并选用了兼具高可靠性与超薄优势的屏幕模组，进一步提升了整机厚度方向上的空间利用率。

除了物理层面的空间争夺，电池本身也暗藏技术细节。荣耀在电池保护板内集成了一颗自研的能效增强芯片E2，其作用是保障高能量密度电芯在极端环境下的安全与效率。这一系列技术组合，试图让大电池不再成为手感与设计的对立面。

（举报）