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小米17 Max以旧换新4大权益公布

2026-05-20 10:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:小米17Max还未正式开售，其以旧换新专属权益已率先浮出水面。这项活动随新品在5月21日上市后启动，用户通过置换旧机购入新机，即可解锁一整套附带福利，官方强调总量有限，领完即止。

具体来看，这套权益由四项内容打包而成，实用性都相当直给。凡参与活动的用户，都能直接领取小米云空间的白金会员月卡，用以覆盖日常照片和文件的云端存储需求。

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实物奖励和现金红包则按排名分档发放，规则划分得非常清晰。活动期间，当天以旧换新排名第一的用户，能直接带走价值369元的小米智能音箱Pro。排名第二至第四十一的用户，可拿到官方商城限定的畅玩礼盒，标价226元。而排在第四十二到第一百二十一名的用户，会获得100元的商城红包。

除了加码的赠品，新机在服务保障上也设置了一个让人安心的组合。购买小米17Max的用户将一并获得一年一次的碎屏保障、五年一次的电池保障，以及长达365天的只换不修服务。这基本覆盖了用户从意外碎屏到长期电池损耗，再到整机故障的整套售后焦虑。

想要参与的人，只需打开小米商城App，搜索“以旧换新”即可进入活动页面查看详情。需要注意的是，该福利仅限置换小米17Max机型的用户参与。

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