华为MatePad Pro Max平板今日开启预售

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:华为平板产品线今天迎来了一位顶着“Pro Max”头衔的新成员。官方宣布，华为MatePad Pro Max将于今天下午16点08分正式开启预售，并将于6月1日的同一时间正式开售。不过，其最终售价目前仍处于保密状态。

这款产品其实已在月初于海外率先亮相，它之所以备受关注，核心在于这是华为首次在平板品类中使用“Pro Max”这一命名。这种后缀本身就清晰地传递了它的定位——专业生产力旗舰平板，目标直指高强度的办公与创作场景。

核心硬件配置上，MatePad Pro Max配备了一块13.2英寸的OLED屏幕，分辨率为3000乘2000，拥有高达200万比1的对比度和1600尼特的峰值亮度，并支持最高144赫兹的高刷新率。其内部搭载了一枚麒麟9系旗舰芯片，并内置了10300毫安时的大容量电池，支持最高66瓦的有线快充，甚至可以提供40瓦的反向充电能力。

除了这些基础性能，它还具备一些更具针对性的能力。这款平板支持星闪技术，配备了传输速率更快的USB3.2Gen1接口，并且提供了卫星通信版本供用户选择。它的后置主摄为5000万像素，前置为一枚1200万像素的摄像头，足以从容应对视频会议和文档扫描这类日常办公需求。

在软件和生态体验上，为了匹配其生产力旗舰的身份，MatePad Pro Max支持外接键盘，并适配了PC级的WPS等专业应用，力图在多任务处理、办公和创作上提供更接近桌面级的体验。

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