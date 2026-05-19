首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO Reno16系列外观公布：将于5月25日发布

2026-05-19 13:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:OPPO今日正式揭开了Reno16系列的面纱。这款定于5月25日发布的新机，继续由歌手宋雨琦担任代言人，官方同步公布了全新的主打配色“怦然星动”以及整套外观设计。

新机的后盖采用了3D悬浮星球工艺，将星球与星环等视觉元素融入机身背部。配合全系标配的金属中框，整机在质感上显得更加精致，视觉上试图营造出一种更具空间感的星际主题。

Reno16系列此次划分了两个明确的型号，分别是标准版与Pro版。两者的核心配置差异，从当前的信息来看，主要聚焦在芯片、屏幕尺寸与电池充电组合上。

宋雨琦代言！OPPO Reno16 系列正式亮相：3D悬浮星球工艺 配色梦幻

具体而言，Reno16标准版预计会搭载一颗天玑8系芯片，正面配备一块6.32英寸的直屏。在续航上，它内置了6700毫安时的电池，并支持80W有线快充。影像方面，后置则是一套由2亿像素主摄、5000万像素超广角和5000万像素潜望长焦组成的三摄系统。

定位更高的Reno16Pro，芯片直接升级到了天玑9500s。屏幕尺寸增大至6.78英寸，且是一块四等窄边的直屏，边框宽度被压缩到了1.15毫米，正面观感会更加沉浸。它内置的电池容量进一步加大到7000毫安时，并在此前有线快充的基础上，增加了50W无线快充的支持。影像规格则与标准版保持一致。

目前系列价格尚未公布，但有了全系金属中框、潜望长焦以及最高7000毫安时的大电池，这套组合放在同类产品中的竞争力已经初现轮廓。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 宋雨琦代言！OPPO Reno16系列正式亮相：3D悬浮星球工艺 配色梦幻

    OPPO Reno16系列将于5月25日发布，该系列继续由中国内地女歌手宋雨琦代言。 今日，OPPO正式公布Reno16系列外观设计，并揭晓全新主打配色怦然星动”。 据了解，新机采用3D悬浮星球工艺，后盖融入星球、星环等视觉元素，配合全系标配的金属中框，整体质感更加精致。 OPPO Reno16系列将包含Reno16和Reno16 Pro两款机型。 据博主体验more”爆料，OPPO Reno16搭载天玑8系芯片，配备6.32英�

    ​OPPO ​Reno16 ​宋雨琦代言

  • OPPO Reno16系列行业首创3D悬浮星球：裸眼3D后盖一眼惊艳

    OPPO Reno16系列将于5月25日正式发布，目前新机已进入预热阶段。 据了解，OPPO Reno16提供怦然星动、梦境蓝、星河紫、月夜黑四款配色，其中怦然星动”为主打配色。 Reno16行业首创3D悬浮星球设计，通过微米级精密结构与上百万个微透镜叠加，在手机后盖上实现裸眼3D视觉效果。

    ​OPPO ​Reno16 ​3D悬浮设计

  • 宋雨琦代言！OPPO Reno16系列四色外观正式公布

    OPPO Reno16系列将在5月25日发布，新机依然由宋雨琦代言。 官方最新发布了宋雨琦拍摄的预热视频，展示了四大配色真机，四款配色分别是怦然星动、梦境蓝、星河紫、月夜黑。 其中，怦然星动是这一代的主打色，采用3D悬浮星球工艺，后盖融入星球、星环等视觉元素，配合全系标配的金属中框，整体质感更加精致。 OPPO Reno16系列共两款机型，包含Reno16、Reno16 Pro。 根据爆料�

    ​OPPO ​Reno16 ​Reno16系列

  • 宋雨琦代言！OPPO Reno16系列来了：新增智能电子屏 粉丝狂喜

    OPPO Reno16系列将于本月正式面世。作为该系列的最新迭代，新品由超高人气明星宋雨琦倾情代言，现在博主数码闲聊站也提前披露了该系列的核心配置。 此次Reno16系列延续了备受好评的一大一小双机策略。标准版采用了精致的6.32英寸小屏设计，搭载高性能的天玑8550芯片，并在紧凑的机身内塞入了一块6700毫安时的大容量电池。 而定位更高的OPPO Reno16 Pro则配备了视野更开阔的6.

    ​OPPO ​Reno16 ​发布

  • OPPO Reno16系列预热：新一代实况神机来了

    OPPO Reno 16系列已在OPPO商城上架接受预约，新品将在本月正式发布。海报显示，OPPO Reno 16系列定位为实况神机，主打实况摄影功能。 据悉，Reno 12系列是行业内首个支持在小红书直接发布实况照片的安卓手机，成功打破了长期以来只有iPhone能发布高品质实况图的生态壁垒。 随后发布的Reno 14系列以颠覆性的三合一Live图技术为核心，通过高清长焦实况、4K视频转实况及闪光实况三�

    ​OPPO ​Reno ​16

  • 十周年大调整！华为 nova 16系列6月发：砍掉Ultra版 新增Pro Max

    华为nova系列诞生于2016年，主打年轻潮流，今年迎来十周年。nova 16系列将于6月1日发布，产品策略大幅调整：取消Ultra版，新增Pro Max版，由标准版、Pro版和Pro Max版组成，命名与Pura、Mate旗舰系列看齐。硬件上，预计配备6.84英寸1.5K LTPO屏幕，顶配搭载麒麟9系芯片，出厂预装鸿蒙6.1系统，电池容量有望突破7000mAh，成为nova史上续航最强机型。

    ​华为nova16 ​nova系列 ​华为发布会

  • 天玑之王降临！小米17T系列定档5月28日：全系天玑芯片+徕卡影像

    小米官方正式宣布，将于5月28日面向海外市场发布小米17T系列，官方把这款新品定义为小米史上综合表现最强的T系列旗舰。 据悉小米17T系列一共包含小米17T和小米17T Pro两款机型，对比此前已经上市的小米17数字系列，小米17T系列最大的不同，就是全系列都搭载联发科天玑旗舰芯片，也是小米面向海外市场推出的最强天玑机型。 两款机型的芯片档位做了明确的区隔，小米17T标

    ​小米17T系列 ​天玑芯片 ​海外发布

  • OPPO Pad 6官宣5月25日发布 搭载天玑9500s处理器

    OPPO官方今天正式公布了平板新品OPPO Pad6的发布时间。这场发布会定在5月25日傍晚18点整，随着发布日期的敲定，新机的外观与核心配置信息也一并浮出水面。 从官方发布的外观图来看，OPPO Pad6在设计语言上选择了延续而非重塑。机身正面依然是一块四边等宽的屏幕，背部则维持了竖直排列的摄像头模组，整体与前代产品保持了高度一致的视觉风格。

    ​OPPO ​Pad6 ​平板新品

  • 磁吸式小背屏！OPPO Bubble潮玩自拍屏官宣：5月25日发布

    OPPO Bubble潮玩自拍屏将于5月25日与Reno16系列同步发布，这是一款磁吸式圆形小背屏，可吸附于手机背面，主打潮玩属性和自拍辅助功能。支持自定义壁纸、图片、表情，兼具实用性与趣味性。屏幕亮度高、延迟低，操作流畅，具备遥控拍照能力，能实时查看画面调整角度，大幅提升自拍成功率。还可通过保护套变独立挂件，玩法多样。

    ​OPPO ​Bubble ​潮玩自拍屏

  • 华为nova 16系列三剑齐发：渐变机身设计 看齐Pura 90

    华为预计上半年发布nova 16系列，外观与架构全面升级，采用渐变色工艺对标Pura 90系列，取消Ultra版新增Pro Max版。该系列由标准版、Pro版和Pro Max版组成，配备6.84英寸1.5K LTPO高端屏幕，搭载麒麟9系旗舰芯片和鸿蒙6.1系统，电池容量提升至约7000mAh，实现性能与续航的飞跃。

    ​华为nova16 ​渐变设计 ​旗舰影像

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM