OPPO Reno16系列外观公布：将于5月25日发布

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:OPPO今日正式揭开了Reno16系列的面纱。这款定于5月25日发布的新机，继续由歌手宋雨琦担任代言人，官方同步公布了全新的主打配色“怦然星动”以及整套外观设计。

新机的后盖采用了3D悬浮星球工艺，将星球与星环等视觉元素融入机身背部。配合全系标配的金属中框，整机在质感上显得更加精致，视觉上试图营造出一种更具空间感的星际主题。

Reno16系列此次划分了两个明确的型号，分别是标准版与Pro版。两者的核心配置差异，从当前的信息来看，主要聚焦在芯片、屏幕尺寸与电池充电组合上。

具体而言，Reno16标准版预计会搭载一颗天玑8系芯片，正面配备一块6.32英寸的直屏。在续航上，它内置了6700毫安时的电池，并支持80W有线快充。影像方面，后置则是一套由2亿像素主摄、5000万像素超广角和5000万像素潜望长焦组成的三摄系统。

定位更高的Reno16Pro，芯片直接升级到了天玑9500s。屏幕尺寸增大至6.78英寸，且是一块四等窄边的直屏，边框宽度被压缩到了1.15毫米，正面观感会更加沉浸。它内置的电池容量进一步加大到7000毫安时，并在此前有线快充的基础上，增加了50W无线快充的支持。影像规格则与标准版保持一致。

目前系列价格尚未公布，但有了全系金属中框、潜望长焦以及最高7000毫安时的大电池，这套组合放在同类产品中的竞争力已经初现轮廓。

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