华为鸿蒙智行：问界M7累计交付突破45万台

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:鸿蒙智行刚刚亮出了一张分量十足的成绩单。官方宣布，问界M7的累计交付量已正式突破45万台，在中国新能源30万级中大型SUV这个细分市场里，持续扮演着领航者的角色。作为问界品牌量产的第二款车型，这个数字足以让它成为整个鸿蒙智行阵营中当之无愧的中流砥柱。

目前在售的全新M7，将产品线分为了增程和纯电两种动力形式，并提供后驱与四驱版本，官方指导价覆盖27.98万至37.98万元这个区间。

动力系统依旧清晰明了。增程版配备一台1.5T发动机作为增程器，四驱版综合功率392千瓦，后驱版则为227千瓦，均标配宁德时代电池。在53度电池包的加持下，CLTC纯电续航最远为327公里，满油满电综合续航最远可达1690公里。纯电版同样分为后驱和四驱，后驱电机功率227千瓦，四驱则为387千瓦，标配宁德时代100度三元锂电池，CLTC纯电续航达到710公里，并且支持超快充补能。

尺寸上，它是一台车长超过5米、轴距达到3030毫米的大块头。相比老款，轴距一口气加长了210毫米，直接反映在更宽裕的座舱空间上，除了常规的大五座布局，用户还可以选择六座版本。

座舱内部同样经历了一番升级。核心的中控屏尺寸从15.6英寸扩大至16.1英寸，分辨率提升到了3K级别。为了照顾其他乘客的体验，车内新增了一块10.25英寸的副驾驶娱乐屏，并为后排准备了吸顶屏，把娱乐场景覆盖到了更多的座位。

底盘部分的变化堪称一次大进化。全系标配了全铝合金的前双叉臂加后五连杆独立悬架，同时还提供双腔闭式空气悬架以及连续可变阻尼减振器。这套悬架系统支持5档高度可调，调节范围达到80毫米。

智能驾驶方面，新M7全系搭载了华为乾崑ADS4辅助驾驶系统。其中，Pro增强版在行业内首发了舱内激光视觉方案，相比SE基础版，它不仅显著提升了主动安全能力，还增加了城区领航辅助功能。

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