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小米YU7GT刷新纽北SUV圈速纪录：7分34秒931

2026-05-19 13:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:小米汽车刚刚在德国刷出了一个足以震动整个SUV市场的圈速。官方正式宣布，首席测试车手任周灿驾驶小米YU7GT，在纽博格林北环赛道跑出了7分34秒931的成绩。这个数字直接打破了此前由奥迪RS Q8Performance保持的7分36.698秒纪录，让YU7GT一举成为纽北最速SUV车型。

更关键的是，该成绩获得了纽北官方认证，任周灿也由此成为历史上第一位拿到纽北官方圈速认证的中国车手，这在中国汽车运动领域是一次从零到一的突破。消息传出后，小米创始人雷军立刻在微博转发了这一捷报。

7 分 34 秒931！小米YU7 GT刷新纽北SUV圈速纪录：中国车手首次获官方认证

伴随成绩单一同放出的，还有那条第一视角的全程视频。视频一镜到底，完整记录了这台高性能SUV在纽北赛道上每一寸路面的极限姿态，车内视角的冲击力让不少看过的网友直呼“太燃”。

央视新闻也对此发声，评论称越来越多中国车亮相纽北，这不仅是速度的胜利，更是中国新能源汽车在三电技术、底盘调校、空气动力学等领域迈向世界顶尖的写照。从追随者到引领者的跨越，是由无数中国工程师铺就的。

回到YU7GT本身，它的定位从一开始就非常清晰:跑车级SUV，性能必须拉满。这台车由小米欧洲研发中心全程参与，在纽北赛道进行了上千公里的底盘调校。1003匹马力、300公里每小时的极速、2.95秒的零百加速，搭配705公里的CLTC续航，这些数字在同级中相当刺眼。

目前新车仅做静态展示，预计在5月21日晚7点的发布会上正式掀开全部面纱，届时预估售价会落在40万至50万元区间。正式上市后，试乘试驾体验才会逐步开放。

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