REDMI Pad 2 Pro哈利·波特版限时直降400元：到手价2199元

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:趁着618的节点，REDMI为哈利波特粉丝们送上了一个颇具吸引力的价格窗口。

今日，REDMI Pad2Pro哈利波特版正式开启限时优惠，价格直降400元，调整后的到手价为2199元。根据活动海报上的信息，这场直降将一直持续到5月31日深夜。

REDMI Pad2Pro配备了一块12.1英寸的2.5K护眼屏幕，支持120Hz刷新率、全亮度DC调光以及硬件级低蓝光，照顾到了长时间使用的视觉疲劳。性能核心是一枚高通第四代骁龙7s芯片，内置了一块高达12000毫安时的大电池，除了支持33W的有线充电外，还具备27W的有线反向充电能力，兼顾了影音娱乐、学习办公和持久续航的需求。

这款深度联名的平板于今年1月首次亮相，它的核心魅力显然不止于硬件参数。整机采用了一体化的蓝色配色，背部最引人注目的便是镌刻其上的霍格沃茨校徽，自带一种不言而喻的“魔法印记”。系统层面，UI界面同样经过深度定制，将多种《哈利波特》的经典视觉元素融入其中。

为了让这套联名的沉浸感更强，配套的周边也下足了功夫。官方为此打造了一款活点地图风格的三折保护壳，其表面特意采用了仿做旧皮材质，力求在触感和观感上更贴近电影设定。随附的触控笔则被设计成魔杖套装的模样，并配有专门保护套，造型取自赫敏的魔杖。此外，还有一个霍格沃茨学院风格的收纳包，进一步拉高了整套产品的收藏属性。

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