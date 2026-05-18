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OPPO Pad 6官宣5月25日发布 搭载天玑9500s处理器

2026-05-18 16:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:OPPO官方今天正式公布了平板新品OPPO Pad6的发布时间。这场发布会定在5月25日傍晚18点整，随着发布日期的敲定，新机的外观与核心配置信息也一并浮出水面。

从官方发布的外观图来看，OPPO Pad6在设计语言上选择了延续而非重塑。机身正面依然是一块四边等宽的屏幕，背部则维持了竖直排列的摄像头模组，整体与前代产品保持了高度一致的视觉风格。

OPPO Pad 6 官宣 5 月 25 日发布：3K柔光屏 天玑9500s

屏幕规格是这次明确公布的重点之一。新品将搭载一块被称为“3K明眸柔光屏”的显示面板，意在强调其细腻的显示效果与柔和的视觉体验。在核心硬件上，OPPO Pad6确认会搭载联发科的天玑9500s处理器，并内置一块容量达到10420毫安时的大电池。

这颗天玑9500s芯片的身份是联发科的正代旗舰产品，其CPU采用了第二代全大核架构。具体由一颗主频3.73GHz的Cortex-X925超大核、三颗3.3GHz的Cortex-X4超大核以及四颗2.4GHz的Cortex-A720大核共同组成。

在图形处理能力上，它配备了主频1.61GHz的旗舰级12核Immortalis-G925GPU。该GPU支持天玑OMM追光引擎，能够实现更逼真的光影渲染，例如对树叶、头发等复杂细节的精细呈现，理论上可以带来接近PC级别的光线追踪游戏效果。

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