红魔11S Pro系列发布：售价4999元起 首发第五代骁龙8领先版

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息:红魔在今日下午正式面向市场投下了年度电竞旗舰的升级型号——红魔11S Pro系列。围绕性能、散热与综合体验三个核心维度，这套新品拿出的升级幅度相当可观，也标志着电竞手机在技术整合上又迈出了一步。

价格方面，标准版红魔11S Pro提供12GB内存加256GB存储的配置，初始定价5499元，享受国家补贴后的实际到手价为4999元。

定位更高阶的红魔11S Pro+则提供了三种规格:同为12GB+256GB的版本售价6199元，16GB+512GB版本售价6999元，顶配16GB+1TB版本定价7999元。

整场发布最受关注的核心，无疑是那颗全球首发的第五代骁龙8至尊领先版芯片。它的CPU主频被推高到了4.74GHz，是目前安卓阵营里绝对的数据顶峰。在实际跑分测试中，安兔兔成绩直接突破460万分，性能优势十分明确。但红魔要做的并不只是搭载一颗强芯，而是让它能够持续强下去。

为此，红魔为这台机器配备了一套软硬协同的深度调度体系。红芯R4芯片与CUBE擎天游戏引擎3.0的组合，通过自研独显芯片和更精细的全场景性能调度，让整机的性能输出不再只是纸面数据，而是在实际游戏中比上一代更顺滑、更稳定。

散热则是让这套性能真正落地的关键。红魔这次首次将常用于AI服务器和游戏主机的水冷技术，与风冷同时集成到了一部手机里。脉动水冷引擎与驭风4.0散热组合，配合行业首创的贯穿式风道设计和液态金属导热层，形成了一套复合型主动散热系统。更难得的是，散热风扇本身支持IPX8级防水，整机也同步达到了这一防水标准，打破了以往游戏手机散热与防水无法兼得的行业痛点。

屏幕方案也延续了红魔对完整视觉的坚持。全新一代屏下摄像技术带来了“悟空屏2.0”，左右黑边被压缩至1.25毫米，屏占比达到95.3%，正面几乎全被屏幕占据。这块京东方X10发光材料的屏幕，不仅峰值亮度和功耗控制有所进步，还支持144Hz高刷新率，同时拿下了SGS及莱茵双重护眼认证，并配备了响应迅速的3D超声波指纹解锁。

在决定使用底气的续航层面，两个版本做了清晰的分工。标准版内置一块8000毫安时的超大电池，而Pro+版本则为7500毫安时，分别匹配不同的快充方案，以应对不同玩家的使用强度。

扩展性方面，一个容易被忽略却足够实用的亮点是全球首发的Steam直连模式。用户只需在游戏空间内扫码登录自己的Steam账号，库里近百款适配游戏就能直接下载游玩，且账号与存档完全互通。这意味着，坐在客厅玩到一半的3A大作，可以无缝切换到手机上继续，设备边界被进一步打破。

具体到配置细节，红魔11S Pro标准版采用6.85英寸真全面屏，搭载第五代骁龙8至尊领先版，前置1600万像素，后置为5000万主摄、5000万超广角与200万微距的三摄组合，内置8000毫安时电池并支持80W有线闪充。而红魔11S Pro+的核心不同在于，它搭载了更完整的水冷散热模块，内置7500毫安时电池，但支持更强的120W有线快充与80W无线充电，为那群追求极致释放的用户提供了一个更偏激的高阶选项。

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