小米YU7 GT官宣5月底发布：车厘子红配色、赛道红内饰公布

站长之家（ChinaZ.com）5月15日 消息:小米汽车今天正式确认，YU7家族的巅峰型号YU7GT将在5月底登场。从节奏上看，它大概率会与小米17Max等新品共享同一场发布会舞台。伴随官宣消息一同放出的，还有一套名为“车厘子红”的全新配色官图，色调优雅而内敛，但官方强调其内部藏着一头猛兽。

作为整个车系的顶配，YU7GT直接将自己定位于“跑车级SUV”。它的研发过程有欧洲研发中心全程介入，并在纽博格林北环赛道进行了上千公里的底盘调校。这一系列操作的目的很明确，就是要在高性能、豪华舒适与长续航这三者之间找到一个精准的平衡点。它拥有高达1003匹马力的狂暴输出，极速直指300公里每小时，零百加速时间仅为2.95秒，但与此同时，续航能力也保持在705公里。

虽然第一眼看过去，YU7GT的整体轮廓与普通版YU7相似，但细节之处差异巨大。它拥有一个标志性的修长车头，营造出更强的战马俯冲姿态，配合跑车级的宽体设计，力量感呼之欲出。专属的配色和车身上的GT标识，让任何人都能一眼将它和普通版本区分开来。

与外观同步揭晓的还有“赛道红”内饰方案。这套内饰采用红黑撞色设计，风格相比原版YU7明显更加激进和运动化。前排座椅和副驾仪表台上都带有专属的GT刺绣标识，这些细节的点缀进一步强化了座舱内的战斗氛围。这套内饰显然是为了搭配全新的“车厘子红”外观。

根据此前的申报信息，YU7GT是一台尺寸可观的中大型SUV，车长超过5米，车宽超过2米，轴距则达到了3米，提供21英寸轮圈及多种风格选装。在动力层面，它配备了由汇川动力和小米自研电机共同组成的前后双电机系统，正是这套系统综合输出了超过1000匹马力的惊人动力。

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