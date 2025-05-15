一加Ace 5版开启预约：搭载天玑9400+处理器

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:今日，一加Ace5至尊版正式开启预约，该机型已在多个平台同步上架。作为一加联发科阵营的最强旗舰机型，一加Ace5至尊版凭借卓越性能与诸多创新技术，有望在游戏手机市场掀起新的波澜。

一加Ace5至尊版搭载了天玑9400++处理器，这款处理器基于台积电第二代3nm制程工艺制造，采用全大核架构设计。其核心配置由1个主频高达3.73GHz的Arm Cortex-X925超大核、3个Cortex-X4超大核以及4个Cortex-A720大核组成，强大的核心阵容使得该处理器在性能方面表现卓越，安兔兔跑分轻松突破300万大关。

在GPU方面，天玑9400+集成了12核Arm GPU Immortalis-G925，同时支持天玑OMM追光引擎和天玑倍帧技术。这些先进技术的加持，为用户带来了更为流畅、逼真的游戏画面，使游戏体验得到大幅升级。

值得一提的是，一加Ace5至尊版出厂便写入了风驰游戏内核。在这一技术的助力下，该机实现了天玑平台首个“无限满帧”体验，让玩家在游戏过程中无需再为帧率波动而烦恼，能够尽情享受流畅的游戏过程。

除了在帧率表现上出类拔萃，一加Ace5至尊版在手游流畅度衡量标准方面也进行了创新。一加首次将PC游戏的流畅关键指标——1%Low帧，纳入手游体验的衡量体系，并成功做到了行业最强的1%Low帧表现，进一步提升了手游的流畅度。

一加Ace5至尊版凭借其强大的性能、创新的技术以及简约的外观设计，在开启预约之际便吸引了众多消费者的关注。随着预约的开启，这款游戏神机能否在市场上取得优异成绩，值得期待。

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