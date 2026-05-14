AI日报：GPT5.6开始内测；阿里2026财年Q4财报AI收入激增；MiniMax Agent正式更名Mavis

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、GPT-5.5才发三周，5.6已在内测！OpenAI与Anthropic补贴大战同日开打，开发者坐收渔利

OpenAI和Anthropic在AI编程工具领域的激烈竞争，GPT-5.6已进入内部测试阶段，同时OpenAI推出ultrafast模式提升响应速度，而Anthropic则通过增加编程额度和发布Opus4.7Fast模式进行反击。两家公司的补贴战让开发者受益，同时也反映了AI自我进化和工程产能的提升。

【AiBase提要:】 🔥 GPT-5.6已进入内部测试阶段，开发进度迅速。 ⚡ OpenAI推出ultrafast模式，提升Codex响应速度2到3倍。 🤝 OpenAI和Anthropic展开补贴战，吸引开发者使用其编程工具。

2、阿里巴巴发布2026财年Q4财报:AI收入激增，百炼平台ARR将破百亿

阿里巴巴集团发布的2026财年Q4及全年财报显示，其AI驱动的云业务进入爆发增长期，阿里云“百炼”Maas平台年化经常性收入（ARR）已突破80亿元人民币，并预计将在本季度跨越100亿元大关。

【AiBase提要:】 🧠 阿里云“百炼”Maas平台年化经常性收入（ARR）突破80亿元人民币，预计本季度将跨越100亿元大关。 🚀 AI编程与复杂任务智能体(Agent)需求激增，带动平台流量半年内增长超10倍。 💡 阿里巴巴正从传统Iaas服务向价值链更高层的Maas与AI应用层转型，试图在智算时代构筑绝对的市场护城河。

3、MiniMax Agent 正式更名 Mavis 上线多智能体协作

MiniMax将旗下Agent产品升级并更名为Mavis，推出Agent Teams功能，实现多智能体协作，提升效率。同时整合订阅体系，简化用户使用流程。

【AiBase提要:】 🚀 Mavis通过多智能体协作提升整体效率。 💡 单个AI存在协同能力不足、功能分散等短板，促使多智能体协作方向的诞生。 💰 整合订阅体系，一份订阅打通所有权益，提升用户体验。

4、腾讯辟谣 AI 负责人离职：姚顺雨任职稳定，传言系子虚乌有

腾讯公司正式辟谣关于姚顺雨因算力资源问题离职的传闻，强调其任职稳定，并指出该谣言对公众和公司科研环境造成负面影响。姚顺雨作为顶尖AI人才，目前正领导腾讯在AI智能体及底层架构方面的研发工作。

【AiBase提要:】 🚨 腾讯官方辟谣姚顺雨离职传闻，称其为子虚乌有。 🧠 姚顺雨是全球AI领域的顶尖人才，曾参与OpenAI核心项目开发。 🚀 腾讯重视AI战略，姚顺雨所领导的大模型团队被视为关键变量。

5、谷歌与 SpaceX 携手探索太空数据中心：用太阳能驱动 AI 的未来

谷歌与 SpaceX 正在合作开发一个基于太空的轨道数据中心，旨在利用太阳能为 AI 芯片提供动力，并测试其在太空中进行高效数据处理的能力。这一项目是谷歌“捕日者计划”的一部分，如果成功，可能会颠覆传统计算和能源观念，开启太空数据处理的新时代。

【AiBase提要:】 🌞 谷歌与 SpaceX 合作，计划在太空发射“轨道数据中心”，探索机器学习在太空环境中的应用。 🚀 该项目利用太阳能驱动的卫星网络，并将自研 TPU 芯片部署其中，致力于高效的数据处理。 🌌 成功实施后，将可能彻底改变我们对计算和能源的传统认知，开启太空数据处理的新纪元。

6、Anthropic宣布提升Claude Code额度:每周限额叠加增长50%，持续至7月13日

Anthropic宣布提升Claude Code的每周使用限额50%，并持续至2026年7月13日，同时与“加倍至5小时”限制实现累加，进一步增强开发者的代码生成与处理能力。此举意在降低试错成本，吸引高频用户深度嵌入其API生态，反映了算力分配灵活性的重要性，并预示AI编程辅助工具向高强度生产力阶段迈进。

【AiBase提要:】 ✅ Anthropic提升Claude Code每周使用限额50%，持续至2026年7月13日。 🔄 额度增长可与“加倍至5小时”限制累加，开发者将获得更强的代码生成与处理能力。 📈 该调整旨在降低开发者的试错成本，吸引更多用户嵌入其API生态。

7、Meta发布WhatsApp AI隐身模式，搭载最新Muse Spark模型实现隐私交互

Meta公司推出WhatsApp AI隐身模式，通过搭载最新Muse Spark模型实现隐私交互，同时研发侧边聊天功能以增强用户在群组中的AI使用体验。

【AiBase提要:】 🔐 隐身模式确保对话记录不被存储或保存。 🧠 采用最新Muse Spark模型提升AI交互安全性。 🔄 侧边聊天功能允许用户在群组中私下调用AI。

8、OpenAI 回应 TanStack 供应链攻击：未发现用户数据泄露

OpenAI 针对近期发生的“Mini Shai-Hulud”供应链攻击事件发布声明，表示未发现用户数据泄露，并提醒 macOS 用户及时更新软件以确保安全。

【AiBase提要:】 🛡️ OpenAI 已完成内部系统排查，未发现用户数据泄露或非法访问的证据。 📅 macOS 用户需在 2026 年 6 月 12 日前完成软件更新以确保终端安全。 🔒 OpenAI 正与安全研究人员合作，加强对第三方依赖项的监控，保障用户隐私安全。

（举报）