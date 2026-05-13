问界M6上市19天交付突破10000台

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:华为终端今日通过官方渠道宣布，旗下被定义为“鸿蒙智行新锐智慧SUV”的问界M6，在上市仅19天后累计交付量已正式突破10000台，开局节奏相当迅猛。

这款新车于4月22日正式推向市场，一次性推出了增程和纯电两种动力形式，共四款车型供消费者选择。整个车系的售价区间锁定在25.98万元至29.98万元之间，精准切入中大型SUV的主流价格带。

从定位来看，问界M6把目标人群清晰地指向了年轻用户群体。外观设计上，它既保留了家族化的设计基因，让人一眼就能辨认出品牌归属，同时又在细节线条和姿态上注入了更多年轻化的表达，整体呈现出一种富有朝气的观感，而非老成持重的风格。

智能驾驶显然是这辆车手里的一张王牌。问界M6全系标配了36个感知传感器以及一颗896线激光雷达，硬件底子拉得相当高。在这套感知系统基础之上，车辆搭载了全向防碰撞系统CAS4.0，并且支持全场景辅助驾驶和泊车功能，覆盖了年轻用户日常高频使用的用车场景。

底盘与驾乘质感方面，问界M6同样没有吝啬配置。全系标配空气悬架加上CDC连续可变阻尼减震器，在华为途灵平台3.0的协同控制下，官方甚至直接拿保时捷卡宴做起了对比。给出的数据显示，冲击感下降超过50%，滤震性提升超过30%，意在强调这套底盘系统对舒适性的大幅改善。

动力总成则提供了清晰的两种路径。纯电动版车型分为单电机后驱和双电机四驱两个版本，单电机版最大功率为227千瓦，双电机版综合功率则达到340千瓦，其中前电机为160千瓦，后电机为180千瓦。它们标配了100千瓦时电池包，CLTC工况下纯电续航里程分别为760公里和705公里。

增程版车型配备了一台最大功率112千瓦的1.5T发动机作为增程器，全系采用双电机四驱布局，综合最大功率为345千瓦，前电机165千瓦，后电机180千瓦。它搭载的电池容量为37千瓦时，纯电续航里程为355公里，满油满电状态下的综合续航里程则达到1605公里，显著延展了出行的半径。

（举报）