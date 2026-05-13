荣耀自研耳夹式耳机官宣即将上市

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:荣耀正式迈入自研耳夹式耳机赛道。荣耀首席营销官关海涛日前对外透露，由荣耀全场景团队打造的首款自研耳夹式耳机即将上市，并以“全球先锋美学的代表作”来定义这款新品的定位。

从关海涛晒出的包装盒信息来看，这款新品被命名为荣耀Earbuds耳夹式耳机Pro。仅凭外盒就能感受到它与市面上多数同类产品在设计路线上的差异。

耳机充电舱采用了一种类似鹅卵石的圆润造型，整体线条简洁流畅。不过在舱盖的转轴区域，设计团队刻意加入了一圈亮面金属材质，并在上面印刻了“HONOR”标识，为原本低调的机身增加了一个视觉重心。

关于耳机本体，荣耀产品经理“汤达人TF”给出了更具体的描述。荣耀Earbuds耳夹式耳机Pro采用了一种名为“闪耀双轨钉”的设计方案，外观辨识度被提到了很高的优先级。

说白了，新品走的是棱角分明的硬朗工业风，大量运用了金属抛光工艺，并通过拱桥式的连接结构将各个部件衔接起来。这种处理方式，与当前耳夹式耳机市场普遍追求的圆润柔和风格形成了颇为鲜明的反差。

配色上也做了相应布局。除了相对沉稳的黑色版本，荣耀Earbuds耳夹式耳机Pro还会提供一款玫瑰金配色，显然是为了进一步强化产品的时尚属性，覆盖更在意穿搭属性的用户群体。

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