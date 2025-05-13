华为5月新品发布会官宣 nova 14系列、鸿蒙电脑5月19日发布

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:今日，华为终端官微正式对外宣布，nova14系列及鸿蒙电脑新品发布会将于5月19日14:30盛大举行。从官方发布的预热海报来看，当日14:00将率先开展鸿蒙智家及智能眼镜新品的发布活动。

值得一提的是，在上周举办的鸿蒙电脑技术与生态沟通会上，鸿蒙电脑首次惊艳亮相。这一举措标志着鸿蒙操作系统正式成为全场景智能操作系统，实现了手机、平板、电脑、汽车、智慧屏等设备的全场景互联互通，为用户带来更加便捷、智能的使用体验。

华为方面透露，为打造鸿蒙电脑，公司进行了长达五年的精心布局，期间积累了超过2700项核心专利。这一成果的背后，是10000多名顶尖工程师的辛勤付出，以及20多家研究所的协同合作。

目前，鸿蒙电脑应用已广泛覆盖多个垂直领域，能够满足基础办公及核心场景的使用需求。头部150个应用已启动开发工作，预计到今年年底，鸿蒙电脑将支持超过2000个应用，进一步丰富用户的应用选择。

在手机领域，华为nova14系列备受关注。据悉，该系列预计将推出nova14、nova14Pro、nova14Ultra三款机型。数码博主“数码闲聊站”爆料称，nova14系列超大杯机型将搭载麒麟9系芯片，并采用Mate70系列同款红枫多光谱摄像头，搭配1200万像素直立长焦，影像能力将实现大幅提升。

此外，nova14系列还将出厂预装鸿蒙OS5，成为首款“纯血nova”。数码博主“厂长是关同学”也表示，华为nova14系列是近三代nova系列中最强的一代。此次发布会，华为将带来哪些惊喜，让我们拭目以待。

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