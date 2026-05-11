AI日报：腾讯云QClaw发布文件空间；阿里通义千问接入淘宝；微信推AI支付等功能

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1、腾讯云QClaw发布“文件空间”:深度打通腾讯文档与ima知识库

腾讯云QClaw发布“文件空间”功能，实现了与腾讯文档、ima知识库以及本地文件的深度生态打通，标志着AI办公工具从单一的“对话辅助”向“全流程协同中心”转型。

【AiBase提要:】 📎 QClaw实现了与腾讯文档、ima知识库以及本地文件的深度生态打通。 💻 QClaw通过“协作流”的打通，使AI生成的产物可直接转化为可编辑、可分发的协作链接。 📈 QClaw的升级标志着AI办公工具从单一的“对话辅助”向“全流程协同中心”转型。

2、微信 4月功能大升级：AI 支付、贴图原图发送新体验

微信在4月推出了多项重大功能更新，包括AI支付接入、AI小程序优化、企业微信功能升级、贴图功能改进以及视频号的新功能。这些更新不仅提升了用户体验，还为开发者提供了更多便利，推动了生态的发展。

【AiBase提要:】 💰 微信支付升级AI接入，开发者门槛大幅降低。 📱 贴图功能支持发送和查看原图，提升用户体验。 🎥 视频号新增创作者推广分成及智能客服服务。

3、阿里通义千问接入淘宝，重塑对话式购物新形态

阿里巴巴宣布将通义千问与淘宝深度整合，通过对话式交互改写传统电商购物模式，提升用户体验，并加速构建AI生态体系，推动电商行业向智能化发展。

【AiBase提要:】 🛒 阿里巴巴将通义千问与淘宝深度融合，实现对话式购物体验。 🛍️ 淘宝App将上线AI购物助手，引入虚拟试穿等前沿功能。 📈 阿里巴巴加速构建AI生态体系，推动电商行业进入智能体购物时代。

4、Google 升级 Gemini API 文件搜索：多模态 RAG 能力实现全方位跨越

Google 升级 Gemini API 文件搜索功能，通过多模态 RAG 能力提升企业级 AI 应用的信息检索准确性，同时优化大规模知识库管理与信息溯源。

【AiBase提要:】 🧠 新版文件搜索功能基于 Gemini Embedding2 模型，实现多模态嵌入能力，可处理 PDF、文档和图片中的视觉信息。 📊 引入自定义元数据过滤功能，开发者可按部门、时间等维度为文件添加标签，提升检索效率。 📄 支持页面级引用，AI 生成答案时明确标注信息来源的具体页码，增强信息透明度。

5、阶跃语音模型位列全球评测前三，创下中国大模型听感新高

阶跃星辰的StepAudio2.5TTS模型在全球权威TTS评测榜单中位列前三，展现了中国大模型在语音合成领域的国际竞争力。其通过严苛的盲测Elo评分机制验证了语音生成的自然度与感染力，并已实现多项技术落地，如搭载于吉利银河M9等车型，推动智能交互体验的提升。

【AiBase提要:】 ✅ 阶跃星辰的StepAudio2.5TTS模型在Artificial Analysis Speech Arena Leaderboard中位列全球前三，展现中国大模型的实力。 ✅ 该榜单采用盲测Elo评分机制，强调语音生成的自然度和感染力，体现真实用户反馈。 ✅ 阶跃星辰已发布全链路模型，包括TTS、ASR和Realtime实时交互模型，技术布局全面且商业化路径领先。

6、贾跃亭重返法拉第未来，宣布公司转型为物理 AI 生态企业

贾跃亭宣布重返法拉第未来并担任全球 CEO，标志着创始团队的全面回归。FF 将转型为物理 AI 生态系统公司，专注于人形机器人与汽车机器人业务，并计划推出采用 800V 电动架构的新款车型 Super One，以提升续航和充电效率。

【AiBase提要:】 🌟 贾跃亭宣布重返法拉第未来，担任全球 CEO，标志着创始团队的全面回归。 🤖 FF 将转型为物理 AI 生态系统公司，专注于人形机器人与汽车机器人业务。 🚗 新款 Super One 车型将采用 800V 电动架构，提升续航和充电效率。

7、2.11倍反超美国！中国AI大模型周调用量稳居全球首位

中国AI大模型在周调用量上实现对美国的反超，展现出强劲的发展势头和市场优势。

【AiBase提要:】 🧠 中国AI大模型周调用量达到7.941万亿Token，占据全球首位。 🇺🇸 美国AI大模型周调用量为3.76万亿Token，但增长显著。 📈 中国大模型连续两周反超美国，显示出强大的市场优势。

8、爆增300%！国产大模型新贵MiniMax关联公司增资至 40 亿元

国产AI大模型企业MiniMax的关联公司上海稀宇极智科技有限公司完成增资，注册资本提升至40亿元，显示出资本市场对大模型赛道的高度认可。

【AiBase提要:】 🧠 国产AI大模型企业MiniMax关联公司注册资本由10亿增至40亿，增幅达300%。 💼 公司由香港稀宇极智有限公司全资持股，背景实力雄厚。 📈 MiniMax正积极寻求A股上市机会，资本运作节奏紧凑。

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