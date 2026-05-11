首页 > 原创 > 关键词  > AI办公最新资讯  > 正文

AI日报：腾讯云QClaw发布文件空间；阿里通义千问接入淘宝；微信推AI支付等功能

2026-05-11 16:48 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、腾讯云QClaw发布“文件空间”:深度打通腾讯文档与ima知识库

腾讯云QClaw发布“文件空间”功能，实现了与腾讯文档、ima知识库以及本地文件的深度生态打通，标志着AI办公工具从单一的“对话辅助”向“全流程协同中心”转型。

QQ20260511-162603.jpg

【AiBase提要:】

📎 QClaw实现了与腾讯文档、ima知识库以及本地文件的深度生态打通。

💻 QClaw通过“协作流”的打通，使AI生成的产物可直接转化为可编辑、可分发的协作链接。

📈 QClaw的升级标志着AI办公工具从单一的“对话辅助”向“全流程协同中心”转型。

2、微信 4月功能大升级：AI 支付、贴图原图发送新体验

微信在4月推出了多项重大功能更新，包括AI支付接入、AI小程序优化、企业微信功能升级、贴图功能改进以及视频号的新功能。这些更新不仅提升了用户体验，还为开发者提供了更多便利，推动了生态的发展。

【AiBase提要:】

💰 微信支付升级AI接入，开发者门槛大幅降低。

📱 贴图功能支持发送和查看原图，提升用户体验。

🎥 视频号新增创作者推广分成及智能客服服务。

3、阿里通义千问接入淘宝，重塑对话式购物新形态

阿里巴巴宣布将通义千问与淘宝深度整合，通过对话式交互改写传统电商购物模式，提升用户体验，并加速构建AI生态体系，推动电商行业向智能化发展。

【AiBase提要:】

🛒 阿里巴巴将通义千问与淘宝深度融合，实现对话式购物体验。

🛍️ 淘宝App将上线AI购物助手，引入虚拟试穿等前沿功能。

📈 阿里巴巴加速构建AI生态体系，推动电商行业进入智能体购物时代。

4、Google 升级 Gemini API 文件搜索：多模态 RAG 能力实现全方位跨越

Google 升级 Gemini API 文件搜索功能，通过多模态 RAG 能力提升企业级 AI 应用的信息检索准确性，同时优化大规模知识库管理与信息溯源。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 新版文件搜索功能基于 Gemini Embedding2 模型，实现多模态嵌入能力，可处理 PDF、文档和图片中的视觉信息。

📊 引入自定义元数据过滤功能，开发者可按部门、时间等维度为文件添加标签，提升检索效率。

📄 支持页面级引用，AI 生成答案时明确标注信息来源的具体页码，增强信息透明度。

5、阶跃语音模型位列全球评测前三，创下中国大模型听感新高

阶跃星辰的StepAudio2.5TTS模型在全球权威TTS评测榜单中位列前三，展现了中国大模型在语音合成领域的国际竞争力。其通过严苛的盲测Elo评分机制验证了语音生成的自然度与感染力，并已实现多项技术落地，如搭载于吉利银河M9等车型，推动智能交互体验的提升。

【AiBase提要:】

✅ 阶跃星辰的StepAudio2.5TTS模型在Artificial Analysis Speech Arena Leaderboard中位列全球前三，展现中国大模型的实力。

✅ 该榜单采用盲测Elo评分机制，强调语音生成的自然度和感染力，体现真实用户反馈。

✅ 阶跃星辰已发布全链路模型，包括TTS、ASR和Realtime实时交互模型，技术布局全面且商业化路径领先。

6、贾跃亭重返法拉第未来，宣布公司转型为物理 AI 生态企业

贾跃亭宣布重返法拉第未来并担任全球 CEO，标志着创始团队的全面回归。FF 将转型为物理 AI 生态系统公司，专注于人形机器人与汽车机器人业务，并计划推出采用 800V 电动架构的新款车型 Super One，以提升续航和充电效率。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 贾跃亭宣布重返法拉第未来，担任全球 CEO，标志着创始团队的全面回归。

🤖 FF 将转型为物理 AI 生态系统公司，专注于人形机器人与汽车机器人业务。

🚗 新款 Super One 车型将采用 800V 电动架构，提升续航和充电效率。

7、2.11倍反超美国！中国AI大模型周调用量稳居全球首位

中国AI大模型在周调用量上实现对美国的反超，展现出强劲的发展势头和市场优势。

【AiBase提要:】

🧠 中国AI大模型周调用量达到7.941万亿Token，占据全球首位。

🇺🇸 美国AI大模型周调用量为3.76万亿Token，但增长显著。

📈 中国大模型连续两周反超美国，显示出强大的市场优势。

8、爆增300%！国产大模型新贵MiniMax关联公司增资至 40 亿元

国产AI大模型企业MiniMax的关联公司上海稀宇极智科技有限公司完成增资，注册资本提升至40亿元，显示出资本市场对大模型赛道的高度认可。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 国产AI大模型企业MiniMax关联公司注册资本由10亿增至40亿，增幅达300%。

💼 公司由香港稀宇极智有限公司全资持股，背景实力雄厚。

📈 MiniMax正积极寻求A股上市机会，资本运作节奏紧凑。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 从“数据堆积”到“知识资产”：星环科技星典如何重构企业AI知识底座

    在大模型产业落地加速的背景下，企业意识到AI应用效果不仅取决于模型参数，更依赖自身知识资产的质量。然而，大量企业面临“知识孤岛”问题，数据分散且缺乏治理。星环科技推出企业级知识工程平台“星典”，以知识工程为核心，通过多源异构数据接入、智能切片、语义增强等技术，将非结构化数据转化为可检索、可复用的知识资产。平台支持可配置化流水线、多模态检索及安全治理，显著提升问答准确率并降低大模型幻觉，推动企业从“拥有数据”迈向“运营知识”，为产业智能化升级奠定基础。

    ​知识工程 ​企业级AI ​大模型落地

  • 金蝶全球化功能持续升级！AI驱动合规与协同效率双提升

    2026年全球贸易保护主义回潮，企业“走出去”海外设厂成为保持竞争力的关键，但跨国运营面临财税法、数据安全等多重挑战。AI技术从效率工具升级为核心解题思路，企业亟需具备全球化基因的AI数字底座，如Kingdee AI Suite，通过本地化合规、跨国统一管理、业务一体化协同及数据安全保障，助力企业从“走出去”到“走得稳”，实现稳健全球化运营。

  • 腾讯云TVP走进银河通用×NVIDIA×福田戴姆勒，解码AI驱动产业硬核突围之路

    腾讯云TVP于4月24-25日举办“硬核突围 智见未来”活动，首创“两天三站”模式，带领70+行业领袖走进银河通用机器人、NVIDIA和福田戴姆勒汽车。活动聚焦具身智能产业化、Agent发展趋势和企业AI转型，通过参观、分享、圆桌论坛等形式，探讨AI驱动硬科技产业进化的核心路径，强调数据、算法、硬件深度协同的产业变革正在发生。

    ​具身智能 ​AI转型 ​硬科技

  • 考拉悠然智能体工厂：以多智能体协同重构政企 AI 全场景运营

    考拉悠然通过全栈自研技术打造智能体工厂，解决企业部署多Agent后面临的管理分散、信息孤岛、迭代闭环缺失等痛点。其平台以集中化管理、数据驱动运营和标准化发布三大优势，实现智能体全生命周期管理，并融合空间智能技术，精准解析人、物、空间、时间关系，降低告警误报率。该方案已覆盖城市治理、智慧政务、工业智检等场景，推动Agent从工具向可管、可控、可复用的体系化数字生产力转型，助力企业降本增效。

    ​多智能体协同 ​智能体工厂 ​Agent运营

  • 金融壹账通携手中保车服签约 共拓保险科技协同新赛道

    金融壹账通与中保车服在深圳签署战略合作协议，双方将围绕保险科技全链条，在理赔服务优化、智能风控模型共建、产品联合研发及渠道共享等领域深度协同。此次合作旨在整合技术、市场与服务资源，打造一体化服务体系，助力保险行业数智化升级，为机构降本增效、提升服务体验提供支撑，树立跨界协作务实典范。

    ​保险科技 ​数字化转型 ​高质量发展

  • 腾讯QQ闪传月活数破2000万！10GB文件飞速传输 不压缩

    腾讯员工@企鹅岛海狸透露，QQ闪传月活数已经破2000万。 这是QQ在去年5月新增的重磅功能，在QQ打开聊天列表右上角的 ”即可找到QQ闪传，凭借10GB单文件无损传输、全程不限速等优势，上线以来收获了无数好评。

    ​QQ闪传 ​腾讯QQ ​文件传输

  • 对标OpenClaw！谷歌秘密内测AI智能体Remy

    谷歌正加速进军代理型AI赛道，开发代号为“Remy”的个人AI智能体。Remy深度集成Gmail、Chrome等核心服务，能全天候代表用户执行实际操作，而非仅生成内容。其核心是“行动”，可主动监控事项、处理复杂任务并学习用户偏好，被视为对OpenAI的直接回应。Remy寓意“划船者”和致敬动画《美食总动员》中的得力助手，预计将在本月I/O开发者大会上成为展示重点。

    ​谷歌AgenticAI ​AI个人智能体 ​Remy智能助理

  • 八月瓜科技受邀亮相科博会，“AI+知识产权”深度赋能科技创新

    第二十八届北京国际科技产业博览会于2026年5月8日开幕，以“科技引领 创享未来”为主题，汇聚800余家国内外科创企业。八月瓜科技受邀参展，在北京市知识产权服务业展区和丰台“智汇丰台 创赢未来”展区，展示了引擎·知海全球专利数据库及北京市RCEP知识产权公共服务平台。该平台是全国首个以知识产权数据为核心的RCEP国际交流服务枢纽，整合15国专利数据，提供全链条服务，已服务209万人次，平均缩短评估周期17.5天，为企业节省咨询费7.7万元，助力中国企业国际化发展。八月瓜科技以“AI+知识产权”双轮驱动，持续完善全链条服务，为北京国际科技创新中心建设注入动力。

    ​科博会 ​知识产权 ​专利数据库

  • 从工具链到伙伴生态，联发科助力开发者让极致AI体验加速生长

    未来手机AI体验的核心不再是单个App功能强弱，而是系统层面的“智慧”深度。联发科与终端伙伴推出的AgentOS和“手机智能体”，通过芯片提供的主动感知与场景理解能力，实现从订票到跨设备协同的复杂操作。这标志着行业正围绕AI智能体化的新基建全面加速，从终端入口、系统底座到开发者工具链和云AI设施，构建全栈生态布局，推动智能体体验规模化落地。

    ​AI智能体 ​手机AI体验 ​芯片感知

  • APP应用接入广告方法与步骤：全流程实操指南（2025/2026）

    本文系统介绍了APP接入广告的完整流程，涵盖前期准备（广告类型选择、平台策略、资质材料、KPI设定）、六步实操（注册SDK、集成初始化、广告位嵌入、测试调试、审核上线、数据监控）、四大合规风控要点（隐私保护、内容审查、商店适配、政策波动应对）及持续优化策略（用户分群、A/B测试、数据联动）。以友盟+U-AppWin为例，展示了从接入到优化的全链路服务方案，帮助开发者高效变现并控制风险。

    ​APP广告 ​流量变现 ​广告接入

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM