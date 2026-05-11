鸿蒙智行智界V9定档5月15日上市：预售39.98万起

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:华为常务董事、终端BG董事长余承东今日宣布，鸿蒙智行首款旗舰MPV——智界V9，将于本月15日14时30分正式发布。此前，智界V9已开启预售，共推出四款配置车型，价格区间为39.98万元至52.98万元。

动力方面，智界V9增程版由1.5T发动机与前后双电机组成，发动机最大功率为105千瓦，标配宁德时代三元锂电池，容量为53千瓦时，WLTC工况下纯电续航里程分别为210公里和223公里。新车还将配备华为最新的896线激光雷达、双腔空气悬架，悬架最高可抬升50毫米，以及后轮主动转向系统，转向角度为正负7度，使其转弯半径仅为5.35米。

智界V9定位为大型MPV，长宽高分别为5359毫米、2009毫米、1859毫米或1879毫米，轴距为3250毫米。外观提供深海蓝、雪域白、鎏金黑和辉光紫四种配色。内饰采用了全新一代三联屏设计，除仪表盘外，还配备了两块17.2英寸的大屏，分辨率均达到3.4K，横贯中控台。

车内采用2+2+3的七座布局，第二排为双独立座椅，可支持45度迎宾、90度观景和180度对坐三种模式，以适配不同用车场景。第二排车门还首发了智能交互式侧门光毯，通过毫米波雷达主动感知，当用户走近时光毯点亮、车门打开，第二排旋转座椅随之联动，带来尊崇体验与情绪价值。

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