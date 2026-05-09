小米高管回应保时捷纽北超越SU7：你追我赶的比赛才令人兴奋

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:在纽博格林北环赛道的圈速较量中，保时捷近日成功反超小米。据保时捷官方消息，研发车手Lars Kern驾驶搭载Manthey套件的Taycan Turbo GT，以6分55秒533的成绩刷新了纽北量产豪华电动车圈速纪录，比小米SU7Ultra量产版此前创下的成绩快了约9秒。

这一圈速不仅将“豪华电动车”组别的原纪录缩短了9秒，相比未搭载Manthey套件的Taycan Turbo GT魏斯阿赫组件版本也快了12秒。

去年6月，小米SU7Ultra曾以7分4秒957的成绩创下纽北量产电动车新纪录，引发行业关注。对于此次被保时捷反超，小米集团副总裁兼汽车部CTO胡峥楠在微博上回应称，赛道只相信技术、实力与运气，真正仰慕的是强者，你追我赶的比赛才令人兴奋，并希望未来有一天小米也能重新站上T13的记分牌。

值得一提的是，今年2月，小米SU7Ultra曾以上海国际赛车场2分9秒944的圈速，刷新了该赛道官方认证的量产车纪录，当时同样超过了保时捷Taycan Turbo GT。保时捷官方微博曾转发小米汽车的相关消息，恭喜小米创造的新圈速，并“点赞中国制造”，同时致敬所有心怀梦想的挑战者与探索者，强调赛道与公路的驰骋是保时捷不变的信条。

此次保时捷在纽北重新夺回领先位置，也让两大品牌在电动性能车领域的赛道较量再度升温。

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