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米家冰箱Pro版开售：国补后价格3994.15元起

2026-05-09 10:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:小米近日正式开售米家冰箱Pro至尊版508L，提供十字门与法式门两种款式，国补后价格从3994.15元起。法式冰箱是目前市场上较为受欢迎的设计，其冷冻区改为两个大抽屉，空间更大且收纳更加方便。

该冰箱最大的亮点之一是行业首创的可选配自动制冰配件。该配件支持全链路抗菌，最快55分钟即可制成实心冰，并采用可拆卸设计，夏季可用于制冰，冬季拆除后可扩容。机身采用冰晶玻璃面板，提供冰晶白、星锻银、杏色三种配色，并搭配人感氛围灯。

行业首创自动制冰配件！米家冰箱Pro至尊版开售：3994. 15 元起

整机容积为508升，其中冷藏室297升、变温室35升、冷冻室176升。冰箱还配备了零下30摄氏度深冷瞬冻功能、水分子筛高保湿技术，可使蔬果保持7天新鲜，并设有四档变温模式，可分别适用于果蔬、干货、母婴及零度保鲜场景。

在循环系统方面，冷藏室和冷冻室各自搭载独立的蒸发器与风机，风路独立循环，互不干扰也互不串味。等离子发生器新增了独立净化风机，可实现3分钟净味、2分钟除菌，除菌率高达99.9999%。产品支持60厘米超薄平嵌，安装宽度为800毫米、深度为600毫米。能效方面达到新一级标准，日耗电量为0.81千瓦时，运行噪音低至31分贝。

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