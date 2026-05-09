华为Pura 90标准版今日开售：售价4699元起

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:今天上午10:08，华为Pura90标准版正式开售，起售价4699元，叠加国家补贴后到手价仅4199元。

价格方面，12GB+256GB版本售价4699元，国补后4199元;12GB+512GB版本售价5199元，国补后4699元;16GB+512GB版本售价5699元，国补后5199元。

与系列其他机型最大的不同在于，Pura90标准版后置摄像头模组采用了倒三角造型，这一设计在当前手机行业中尚属首次，辨识度极高。机身厚度仅7.0mm，重量控制在约210g，提供丝绒黑、雪域白、罗兰紫三种配色可选。

正面配备一块6.8英寸OLED直屏，分辨率为2856×1320，支持1至120Hz LTPO自适应刷新率，表面覆盖昆仑玻璃，抗摔耐刮性能出色。屏幕顶部的打孔区域也进行了重新设计，由传统单孔升级为胶囊形布局，内部集成了5000万像素前置镜头和红枫原色摄像头，支持红枫原色自拍，色彩还原能力进一步提升。

核心性能方面，新机搭载海思麒麟9010S芯片，整机运行效率较前代提升约15%，日常多任务处理和主流应用均可流畅应对。影像系统由5000万像素主摄、1250万像素超广角、5000万像素3.7倍潜望长焦以及红枫原色摄像头组成，主摄支持OIS光学防抖，配合AI智拍功能，拍摄和后期流程大幅简化。

续航方面，机身内置6500mAh大电池，支持100W有线快充和50W无线充电，在轻薄机身下实现了长续航与快速补能的兼顾。系统运行HarmonyOS6.1，支持AI影像、星盾防诈、双向北斗卫星消息等多项实用功能。

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