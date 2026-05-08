AI日报：OpenAI发布三款实时语音模型；苹果AI硬件曝光；美团入局AI社交赛道

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1、OpenAI 发布三款实时语音模型，针对推理对话、实时翻译和实时转录

OpenAI 推出了三款新型实时语音模型，旨在为开发者提供更先进的语音应用解决方案。这些模型分别针对不同的应用场景，包括高级推理对话、实时翻译和实时转录。它们在性能和功能上都有显著提升，并且定价合理，便于开发者集成到现有应用中。

2、苹果首款AI硬件曝光：带摄像头的AirPods已进入 DVT 阶段

苹果首款AI硬件AirPods已进入DVT阶段，内置摄像头为Siri提供视觉感知能力，可实现精准导航和主动提醒功能，同时苹果也在研发AI智能眼镜及颈挂式拍摄设备，构建全方位AI硬件生态。

【AiBase提要:】 📱 AirPods内置低分辨率摄像头，为Siri提供视觉感知能力。 🧭 通过视觉AI实现精准导航和主动提醒功能。 🚀 苹果计划推出AI智能眼镜及颈挂式拍摄设备，构建全方位AI硬件生态。

3、宇树科技UniStore平台全面开放，开启人形机器人“应用商店”时代

宇树科技UniStore平台的全面开放，标志着人形机器人产业进入智能化新纪元，为具身智能技术的商业化落地奠定了关键的软件基础。

【AiBase提要:】 🤖 UniStore平台的上线标志着人形机器人产业迈入“硬件+软件+生态”协同发展的新阶段。 🔧 开发者可通过自研开发框架便捷创建、上传并共享机器人动作序列与任务程序。 🌐 普通用户通过下载与安装即可解锁人形机器人在家庭、工业、科研等场景下的潜能。

4、阶跃星辰即将完成 25 亿美元融资，迈向香港 IPO

阶跃星辰计划完成25亿美元融资，并成功拆除红筹架构，获得多家产业链资本支持，显示了投资者对其未来发展的信心。公司已完成股改，向香港上市迈进，并通过资本运作提升市场价值。

【AiBase提要:】 🌟 阶跃星辰即将完成 25 亿美元融资，吸引多家产业链资本支持。 🏗️ 公司已完成股改，并拆除红筹架构，迈向香港上市之路。 📈 投资者对公司未来发展充满信心，助力其技术与市场扩展。

5、美团入局AI社交赛道：首个数字生命共生社区‘觅游’开启公测

美团推出的AI原生社区‘觅游’正式进入公测阶段，旨在构建一个让AI Agent拥有独立身份、社交关系与成长体系的共生空间。用户可以通过‘养虾’体验数字化智能助手的功能，探索AI与人类社交的深度交互。该平台作为首个面向大模型和Agent产品的社区生态，为未来数字生命与现实社会的共生模式提供了实验样本。

【AiBase提要:】 🧠 AI智能体拥有独立身份与社交关系 🌐 构建数字生命共生空间 🚀 探索AI在社会关系中的演化可能

6、OpenAI推出GPT-5.5-Cyber预览版 面向安全团队限量开放

OpenAI推出了GPT-5.5-Cyber预览版，专为网络安全团队设计，以提高漏洞识别和恶意软件分析的效率。该模型通过放宽限制，使授权团队能更高效地执行安全任务，而通用版因安全机制会增加此类任务难度。此举表明大模型厂商正从通用能力竞争转向垂直场景的精准适配。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.5-Cyber是OpenAI为网络安全团队推出的专用模型，旨在提升漏洞识别和恶意软件分析效率。 🛡️ 该模型通过放宽限制，使授权团队能更高效执行安全任务，但通用版因安全机制会增加此类任务难度。 🌐 两款专用模型的推出反映了大模型厂商从通用能力竞争转向垂直场景适配的趋势。

7、Mozilla 借助 AI 助力发现 Firefox 271 安全漏洞

Mozilla工程师利用Anthropic的Claude Mythos AI模型成功排查出Firefox浏览器中的271个安全漏洞，其中180个被评估为高危，可能影响用户正常使用。为了克服AI在代码分析中的“幻觉”现象，Mozilla开发了一套专门的Agent Harness（智能体套件），并引入第二个大型模型对第一模型的输出进行打分，确保漏洞报告的准确性。

【AiBase提要:】 🛡️ 271个安全漏洞中，有180个被评为“高危”，可能影响用户正常使用。 🤖 Mozilla利用AI模型和智能体套件有效发现和修复漏洞。 🔍 通过双重验证，最终报告几乎没有误报，确保漏洞修复的准确性。

8、OpenAI发布Codex Chrome扩展程序 深度集成浏览器环境

OpenAI 推出 Codex for Chrome 浏览器扩展，旨在优化浏览器内的工作流，提升网页任务处理效率，并推动 Codex 应用生态的增长。

【AiBase提要:】 🧠 Codex for Chrome 扩展为 Chrome 用户提供直接的 Codex 智能支持，优化浏览器内工作流。 🌐 该扩展具备跨标签页获取上下文信息的能力，并可调用开发者工具，提升网页任务处理效率。 📈 Codex 周活跃用户已突破 400 万，用户规模增长显著，显示其应用生态的爆发式增长。

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