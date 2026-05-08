乐道L80官宣5月15日正式上市

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:乐道汽车近日宣布，其智能双舱大五座旗舰SUV——乐道L80将于5月15日正式上市。新车在预售期间已引发广泛关注，整车购买价格从24.58万元起，而采用BaaS电池租用方案则仅需15.98万元起，为消费者提供了更加灵活的选择。

乐道L80基于蔚来十一年智能纯电技术的深厚积累打造，全面搭载了蔚来自研的旗舰智能科技，定位为大五座SUV的技术旗舰。新车在车身尺寸上表现出色，车长超过5.1米，轴距达到了3110mm，通过取消第三排座椅，将空间全部优化给两排乘客与储物，纵向可用空间高达4195mm，为乘客提供了宽敞舒适的乘坐体验。

在储物方面，乐道L80同样表现出色。它配备了中国市场最大的240L电动前备厢和1200L后备厢，二排放倒后更可拓展至2600L，轻松满足用户多样化的储物需求。此外，原厂还提供了数十种拓展配件，覆盖自行车装载、随形大床、露营套装及宠物篮等多种场景，进一步提升了车辆的实用性和趣味性。

配置方面，乐道L80同样不遗余力。车内采用了全舱四屏布局，标配17.2英寸3K中控屏与AR-HUD，为驾驶者提供了清晰、便捷的交互体验。四座均标配通风、按摩与大面积加热功能，同时配备四门静音电吸门、8.8L智能冷暖箱、三区空调及母婴呵护科技，全方位满足乘客的舒适需求。

在智能系统方面，乐道L80提供了Coconut和Coconut双版本选择，均搭载了SkyOS天枢整车全域操作系统。高阶版更是搭载了全球首颗5nm智驾芯片神玑NX9031与蔚来世界模型，配合30个高性能传感器，实现了更加智能、安全的驾驶体验。AI伙伴小乐的加入，更是覆盖了用车、育儿等四大高频场景，为驾驶者提供了更加贴心的服务。

动力方面，乐道L80搭载了925V高性能电驱系统，后驱版百公里能耗低至14.3kWh，四驱版零百加速仅需4.5秒，展现了出色的动力性能。同时，轻量化系数仅2.12，整备质量比同级轻约300kg，进一步提升了车辆的操控性和能效表现。底盘支持4D舒适领航与智能湿地控制，全系标配换电功能，可共享蔚来8000余座充换电站网络，为驾驶者提供了更加便捷、无忧的出行体验。

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