蔚来ES9官宣定档5月27日上市交付

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:今日，蔚来官方正式对外宣布，被称作“蔚来十一年体系创新的集大成之作”的智能电动行政旗舰SUV蔚来ES9，将于5月27日正式上市并开启交付，而用户试驾活动则从5月11日率先开启。

实际上，蔚来ES9早在4月9日就已开启预售。此次预售共推出3款车型，预售价区间设定在52.8-65.8万元;若采用租用方式购买，预售价则为42-55万元。

动力性能上，蔚来ES9全系标配前180kW感应异步、后340kW永磁同步双电机，峰值扭矩高达700牛米，百公里加速仅需4.3秒。标配102kWh电池包，CLTC综合续航可达620公里。新一代900V高压架构支持5C超快充，同时兼容蔚来换电网络，3分钟即可完成换电，大大提升了用户的出行便利性。

从外观设计来看，蔚来ES9极具特色。车头采用最新的Shark Nose设计语言，前脸搭载着超6800个微观切割面的Double - Dash日行灯与智能投影大灯，首发晨晖金车色更是让整车辨识度极高。车身尺寸方面，ES9车长达到5365mm，轴距为3250mm，是目前中国体量最大的纯电SUV。其舱内挑高1.37米，二排腿部空间达1520mm，在同级车型中位居第一，前后备箱总容积816L，充分兼顾了行政尊贵感与装载需求。

智能化无疑是蔚来ES9的最大亮点。新车首发搭载Cedar雪松智能系统，内置全球首发的5nm车规级智驾芯片“神玑NX9031”与全域操作系统SkyOS天枢。配合AQUILA超感系统的31个硬件，不仅支持全域领航辅助NOP，还实现了行业唯一的城区领航换电功能。

在座舱打造上，ES9打造了行业唯一量产的5D座舱，打通6大域、116项原子能力联动;全球首发的阵列式LC智能隐私调光车窗，能在17毫秒内极速变色;再搭配上3020W总功率的九霄天琴沉浸声系统，为用户带来极致的视听体验。

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