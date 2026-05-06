首页 > 原创 > 关键词  > 小米电视最新资讯  > 正文

小米电视小爱上线语音遥控电视功能

2026-05-06 16:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:近日，小米电视超级小爱语音助手完成重大升级，为用户带来更为便捷的交互体验，让电视操作真正实现“动口不动手”。

以往，用户使用小米电视查找影视资源、选集以及控制播放等操作，大多依赖遥控器手动完成，过程繁琐且不够高效。而此次升级后，情况发生了巨大改变。现在，用户只需发出语音指令，就能轻松完成各项操作。

在查找影视资源方面，用户无需再在复杂的菜单中苦苦搜寻。比如，当用户想观看经典剧集《老友记》时，只需对着电视喊出“找一下老友记”，超级小爱语音助手便会迅速响应，直接调出与《老友记》相关的内容。随后，用户通过“向下”“确定”等简单的语音指令，就能快速选定自己想看的季数，无需再使用遥控器逐页翻找，大大节省了时间和精力。

在播放界面，语音控制的优势同样显著。用户只需喊出“打开菜单页”，系统便会立即调出选集列表，用户可直接通过语音切换到想看的集数，彻底摆脱了来回按遥控器的繁琐操作，让观影过程更加流畅。

不仅如此，在观影过程中，用户也能全程通过语音对电视进行控制。无论是暂停播放、继续播放，还是返回主界面等基础操作，只需说一句话就能轻松搞定。这意味着，用户即使躺在沙发上惬意地追剧，也无需伸手去寻找遥控器，真正实现了全程解放双手。

不过，需要提醒用户的是，要使用这些便捷的语音控制功能，需将电视上的小爱升级到V5.10及以上版本。同时，由于部分第三方应用存在差异，可能仅支持部分语音控制操作。

追剧不用碰遥控器 小米超级小爱新功能上线

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 千问电脑版上线AI语音输入法功能

    千问电脑版正式上线AI语音输入法，全面开放免费使用。用户只需按下快捷键（Windows右Alt键/Mac右Command键），即可在微博、QQ邮箱、PS等桌面应用中直接调用。该功能支持“边想边说、边说边改”，自动去除口语化表达如“嗯”“啊”，并进行纠错和格式化。此外，它还能结合上下文智能回复，支持创作、问答、翻译等指令，如自动生成邮件回复、制作PPT、整理表格或输出Word文档，大幅提升办公效率。

    ​AI语音输入法 ​千问电脑版 ​语音识别

  • 微信大改动！未读语音由红变灰被用户疯狂吐槽 腾讯回应

    近期不少iOS用户更新微信后发现，未读语音消息的提示色由醒目的红色变为灰色，该改动引发了大量用户吐槽与热议。 灰色未读语音与已读消息视觉高度相近，用户稍不留意就会忽略未读内容，不少人反馈因此错过工作通知、亲友重要信息，长期形成的红色提醒习惯被打破，使用体验明显下降。 腾讯客服对此回应称：未读语音变灰是iOS端未读模式”功能的灰度测试，属于阶�

    ​微信 ​iOS更新 ​语音消息

  • 改写语音交互行规，豆包大模型更稳了

    豆包大模型，又上新了。 2026年4月9日，原生全双工语音大模型Seeduplex正式发布，相比上一代半双工豆包端到端语音模型，新模型基于“边听边说”的全新框架设计，交互体验的自然感、顺畅度大幅提升，目前已在豆包App全量上线。 这意味着，前沿的全双工语音技术，第一次实现商业规模化落地。 而依托全双工语音技术，豆包的语音交互不再是机械式的一问一答，而是收放�

    ​豆包大模型 ​全双工语音 ​Seeduplex

  • 微信未读语音消息变灰 腾讯客服回应： iOS 端逐步开放

    近日，多位网友在社交平台上发帖称，更新微信版本后，发现未读的语音消息显示由原本的红色变成了灰色，这一变化引发了不少网友的吐槽。有网友表示，因为颜色变化，自己会经常误以为语音消息已经读过了，从而错过了一些重要信息。

    ​微信更新 ​语音消息变灰 ​腾讯客服回应

  • 小米电竞鼠标2官宣搭载全新原相PAW3955XM旗舰传感器

    小米官方今日揭晓新一代电竞鼠标小米电竞鼠标2的核心配置，搭载原相最新PAW3955XM旗舰光学传感器，支持高达40000DPI灵敏度、750IPS追踪速度及60G加速度，并在20000FPS竞技模式下保持稳定表现，经1%DPI精度出厂校准，告别丢帧漂移。虽售价与上市时间未公布，但凭借顶级传感器与惊艳性能参数，已引发电竞玩家广泛期待。

    ​小米电竞鼠标2 ​PAW3955XM传感器 ​40000DPI

  • 最低47.2元！小米电池8折换新 覆盖小米15等67款机型

    小米于5月2日至7日推出服务周活动，提供67款机型电池优惠换新服务，最低47.2元起。涵盖小米10+Pro、11至15系列、MIX Fold系列及多款Redmi Note和K系列机型。官方建议用户根据电池正常衰减情况决定是否更换，并提醒注意科学充电、避免极端温度以延长电池寿命。此举降低了用户维护成本，有助于延长设备使用周期。

    ​小米 ​电池优惠 ​服务活动

  • 小米电竞鼠标2上架：众筹价349元 搭载专属全新旗舰传感器

    小米电竞鼠标2已在小米有品平台正式上架并开启预约通道，该新品将于5月11日10:00开启众筹开售，其建议零售价为399元，众筹期间价格则为349元。 在外观设计上，小米电竞鼠标2独具匠心，采用轻量化伞形龙骨结构，整体重量仅约58g，前后重量比接近1:1。这样的设计使其能够兼容趴握、抓握、捏握等多种握持方式，满足不同用户的使用习惯。鼠标配备的独立DPI切换键是一大亮�

    ​小米电竞鼠标2 ​小米鼠标 ​电竞鼠标

  • AI日报：OpenAI发布三款实时语音模型；苹果首款AI硬件曝光；美团入局AI社交赛道

    今日AI热点：OpenAI发布三款实时语音模型，覆盖推理对话、翻译和转录场景；苹果首款AI硬件AirPods进入DVT阶段，内置摄像头；宇树科技UniStore平台开放，开启人形机器人应用商店时代；阶跃星辰完成25亿美元融资，冲刺香港IPO；美团推出首个数字生命共生社区“鲸游”公测；OpenAI推出GPT-5.5-Cyber预览版，专攻网络安全；Mozilla借助AI发现Firefox 271个安全漏洞；OpenAI发布Codex Chrome扩展，优化浏览器工作流。

    ​OpenAI语音模型 ​实时语音API ​AI语音应用

  • AI日报：千问PC端上线AI语音输入；字节发布全模态大模型Doubao-Seed-2.0-lite；谷歌更新AI搜索功能

    本期AI日报涵盖多项重要进展：千问PC端上线AI语音输入，提升办公效率；字节跳动发布全模态大模型Doubao-Seed-2.0-lite，实现视频、图像、音频与文本统一理解；腾讯联合多所高校推出开源多模态深度搜索智能体方案OpenSearch-VL；月之暗面申请“KimiClaw”商标，或涉硬件领域；Mininglamp开源Cider和Mano-P，打造本地AI工作站；OpenAI携手硬件巨头发布MRC协议，解决GPU闲置浪费；谷歌升级AI搜索功能，整合Reddit等社交观点；xAI推出Grok Imagine API质量模式，提升图像生成写实度。

    ​千问PC端 ​AI语音输入 ​办公效率

  • OpenClaw接入DeepSeek V4：支持实时语音通话

    DeepSeek-V4发布后，全球顶级Agent开源项目OpenClaw迅速完成对其Flash和Pro版本的全面适配。这标志着DeepSeek-V4正式成为智能体开发的主流底层基座。V4在自主决策、工具调用、长链任务执行等关键能力上深度优化，上下文承载、逻辑推理与复杂编码能力显著提升，更适配自动化工作流等前沿场景。此次适配将扩大DeepSeek在开源生态的渗透率，压缩海外大模型市场优势，并大幅降低开发者构建高性能AI智能体的成本与门槛，推动国产大模型在Agent赛道话语权持续提升。

    ​DeepSeek-V4 ​OpenClaw适配 ​智能体开发

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM