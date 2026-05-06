小米电视小爱上线语音遥控电视功能

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:近日，小米电视的超级小爱语音助手完成重大升级，为用户带来更为便捷的交互体验，让电视操作真正实现“动口不动手”。

以往，用户使用小米电视查找影视资源、选集以及控制播放等操作，大多依赖遥控器手动完成，过程繁琐且不够高效。而此次升级后，情况发生了巨大改变。现在，用户只需发出语音指令，就能轻松完成各项操作。

在查找影视资源方面，用户无需再在复杂的菜单中苦苦搜寻。比如，当用户想观看经典剧集《老友记》时，只需对着电视喊出“找一下老友记”，超级小爱语音助手便会迅速响应，直接调出与《老友记》相关的内容。随后，用户通过“向下”“确定”等简单的语音指令，就能快速选定自己想看的季数，无需再使用遥控器逐页翻找，大大节省了时间和精力。

在播放界面，语音控制的优势同样显著。用户只需喊出“打开菜单页”，系统便会立即调出选集列表，用户可直接通过语音切换到想看的集数，彻底摆脱了来回按遥控器的繁琐操作，让观影过程更加流畅。

不仅如此，在观影过程中，用户也能全程通过语音对电视进行控制。无论是暂停播放、继续播放，还是返回主界面等基础操作，只需说一句话就能轻松搞定。这意味着，用户即使躺在沙发上惬意地追剧，也无需伸手去寻找遥控器，真正实现了全程解放双手。

不过，需要提醒用户的是，要使用这些便捷的语音控制功能，需将电视上的小爱升级到V5.10及以上版本。同时，由于部分第三方应用存在差异，可能仅支持部分语音控制操作。

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