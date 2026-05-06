AI日报：豆包披露付费订阅方案；OpenAI发布GPT-5.5Instant；苹果手机支持第三方AI模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、豆包披露付费订阅方案:月费68元至500元，分三档推进商业化

豆包披露了其付费订阅方案，计划推出三档订阅服务以满足不同用户的需求，并重点面向高复杂度与生产力场景。这一举措反映了生成式AI产品正在向“价值分层”过渡，通过算力与能力的精细化定价，提升商业化效率。

【AiBase提要:】 🧠 豆包推出三档订阅方案，满足不同用户需求。 💼 付费功能聚焦高复杂度与生产力场景，如PPT生成、数据分析等。 📈 生成式AI产品正从“普惠可用”向“价值分层”过渡，提升商业化效率。

2、OpenAI发布GPT-5.5Instant，取代5.3成ChatGPT默认模型

OpenAI发布GPT-5.5Instant，取代GPT-5.3成为ChatGPT默认模型，重点提升性能、可控性与个性化能力，并引入多项新功能以增强用户体验和数据安全性。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.5Instant在数学测试中得分提升，显示其性能增强。 🔄 引入“上下文管理”功能，提升个性化响应能力。 🔒 新增“记忆来源可视化”机制，保障用户隐私安全。

3、拒绝“一家独大”，苹果 iOS 27 或将支持自定义第三方 AI 模型

苹果正在打破其 AI 生态的封闭边界，计划在 iOS 27 系统中引入允许用户选择第三方 AI 模型的功能。这将使用户在文本生成、图像创作等方面拥有更多灵活性，并推动移动端 AI 竞争进入多模型共存的新阶段。

【AiBase提要:】 🍎 苹果将允许用户在 iOS 27 中选择第三方 AI 模型，提升设备智能功能的灵活性。 🧠 新功能“Extensions”将让用户切换 Apple Intelligence 为其他 AI 服务商如 Gemini 或 Claude。 🌐 苹果与 OpenAI 的合作逐渐转向竞争，同时推动 Siri 更加独立和智能化。

4、淘宝“答题免单”上线:每日两场，AI试穿玩法首次加入

淘宝“答题免单”活动正式上线，结合AI技术提升用户体验，同时通过社交组队机制增强传播效果。

【AiBase提要:】 🎮 淘宝“答题免单”活动上线，用户通过猜数字参与免单 🤖 引入AI试穿互动环节，提升购物体验与转化效率 📈 通过社交组队机制扩大传播效应，增强用户活跃度

5、魔形智能完成数亿元Pre-A轮融资，布局Token基础设施

魔形智能完成数亿元Pre-A轮融资，布局Token基础设施，其核心产品“Token 超级 工厂”与超节点算力集群已实现商业化落地，并面向多个行业头部客户提供规模化交付，业务增长迅速。

【AiBase提要:】 🧠 魔形智能定位为面向通用人工智能（AGI）的Token基础设施提供商，核心产品为“Token 超级 工厂”与超节点算力集群。 💰 本轮融资由达泰资本领投，上海半导体产业投资基金、永兴材料、邦盛资本、亿合资本等联合投资，老股东香港科技园创投基金持续加码。 📈 投资方普遍认为，随着模型能力迭代与应用场景爆发，Token正从计算过程中的中间变量转变为贯穿AI产业链的关键生产要素。

6、重磅！谷歌神秘AI项目「Remy」曝光：Gemini驱动的 24 小时全时助教来了

谷歌正在开发名为「Remy」的全天候人工智能个人代理，利用 Gemini 技术打造一个能够主动服务用户的数字伴侣。该应用不仅具备全时段在线能力，还能深度介入用户的学习和日常生活，标志着谷歌在 AI 助手领域的重大突破。

【AiBase提要:】 🧠 Remy 是谷歌内部孵化的全天候人工智能个人代理，旨在通过 Gemini 技术赋能用户生活和工作场景。 🔄 与传统语音助手不同，Remy 能够持续学习用户习惯并主动提供支持，实现从“响应式搜索”到“主动式管家”的转变。 🌐 谷歌正在构建一个无缝衔接的 AI 生态闭环，包括多模态研究、安卓系统独立 AI 助手以及跨平台布局。

7、报道称谷歌推出新订阅服务 Gemini Ultra Lite，填补中高端市场空白

谷歌正在开发一项新的AI订阅服务，代号为“Neon”，初步命名为“Google AI Ultra Lite”。这一新服务旨在填补现有AI Pro（月费20美元）与AI Ultra（月费250美元）之间的市场空白，预计定价约为100美元，意在与竞争对手如Anthropic和OpenAI的类似产品展开竞争。此外，谷歌还计划在新的Gemini macOS应用中推出一个专属仪表板，旨在解决用户在使用AI时遇到的配额不透明问题。

【AiBase提要:】 🤖 谷歌推出新AI订阅服务，填补中高端市场空白。 📊 新服务提供更灵活的配额管理工具，帮助用户更好地规划Token消耗。 💰 定价约为100美元，与竞争对手如Anthropic和OpenAI展开竞争。

8、ChatGPT上线广告主平台，AI商业化迎来分水岭

文章分析了ChatGPT上线广告主平台的背景、影响以及AI行业在商业化道路上的分化趋势，指出广告是当前最成熟的变现逻辑，同时探讨了未来可能的代理式交易模式。

【AiBase提要:】 🧠 ChatGPT上线广告主平台，标志着AI商业化的重要转折点。 💰 广告投放门槛降低至5万美元，但CPM价格仍高达60美元。 🔄 AI产品走向两条进化路径：流量入口模式与纯粹工具模式。

（举报）