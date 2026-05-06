iPhone17或成史上最长寿苹果手机：iPhone 18标准版预计明年发布

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:近日，有数码领域博主透露，iPhone17标准版生产周期出现大幅延长情况。与此同时，苹果已完成大规模产能扩展动作，种种迹象表明，这款热门机型极有可能投身今年下半年备受瞩目的双11购物狂欢大促。

这一扩产举动引发网友诸多猜测，不少人认为根源在于苹果今年的发布策略出现重大转变。以往iPhone一直遵循一年一更新的固定节奏，然而今年这一模式被打破。按照计划，9月的秋季发布会上，iPhone18标准版将遗憾缺席。

苹果9月仅会推出iPhone18Pro、iPhone18Pro Max以及备受期待的iPhone Ultra折叠屏这三款机型。而原本承担走量任务、备受大众关注的iPhone18标准版，发布时间被推迟到了明年春季。

如此一来，iPhone17便成为近年来“生命周期”最长的苹果手机。自去年9月闪亮登场后，它迅速成为爆款机型，如今后续机型发布延期，无疑让它在市场上的“统治地位”得以进一步稳固。

与前代产品相比，iPhone17竞争力实现了质的提升。它首次引入ProMotion高刷技术，屏幕规格直接向Pro系列看齐，成功弥补了基础款多年来在核心配置上的短板。

在存储方案上，苹果此次也展现出极大诚意。官方直接取消了128GB的入门版本，将起步存储升级为256GB，但起步售价依旧维持在5999元。对于大多数用户而言，这样的入门配置完全能够满足日常使用需求。

更令人惊喜的是，5999元的定价处于国补覆盖范围之内。目前部分地区提供最高500元的国补优惠，这意味着消费者仅需5499元，就能将这款配置全面升级的准旗舰机型收入囊中。

凭借如此具有“降维打击”优势的配置以及极具竞争力的价格，iPhone17在市场上的表现格外亮眼。

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