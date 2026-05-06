首页 > 原创 > 关键词  > iPhone17最新资讯  > 正文

iPhone17或成史上最长寿苹果手机：iPhone 18标准版预计明年发布

2026-05-06 14:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:近日，有数码领域博主透露，iPhone17标准版生产周期出现大幅延长情况。与此同时，苹果已完成大规模产能扩展动作，种种迹象表明，这款热门机型极有可能投身今年下半年备受瞩目的双11购物狂欢大促。

这一扩产举动引发网友诸多猜测，不少人认为根源在于苹果今年的发布策略出现重大转变。以往iPhone一直遵循一年一更新的固定节奏，然而今年这一模式被打破。按照计划，9月的秋季发布会上，iPhone18标准版将遗憾缺席。

苹果9月仅会推出iPhone18Pro、iPhone18Pro Max以及备受期待的iPhone Ultra折叠屏这三款机型。而原本承担走量任务、备受大众关注的iPhone18标准版，发布时间被推迟到了明年春季。

苹果iPhone 17

如此一来，iPhone17便成为近年来“生命周期”最长的苹果手机。自去年9月闪亮登场后，它迅速成为爆款机型，如今后续机型发布延期，无疑让它在市场上的“统治地位”得以进一步稳固。

与前代产品相比，iPhone17竞争力实现了质的提升。它首次引入ProMotion高刷技术，屏幕规格直接向Pro系列看齐，成功弥补了基础款多年来在核心配置上的短板。

在存储方案上，苹果此次也展现出极大诚意。官方直接取消了128GB的入门版本，将起步存储升级为256GB，但起步售价依旧维持在5999元。对于大多数用户而言，这样的入门配置完全能够满足日常使用需求。

更令人惊喜的是，5999元的定价处于国补覆盖范围之内。目前部分地区提供最高500元的国补优惠，这意味着消费者仅需5499元，就能将这款配置全面升级的准旗舰机型收入囊中。

凭借如此具有“降维打击”优势的配置以及极具竞争力的价格，iPhone17在市场上的表现格外亮眼。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • iPhone不care AI

    ​苹果公司又双叒赚麻了。 北京时间5月1日凌晨，苹果发布2026财年第二季度（自然年2026年第一季度）业绩。 报告期内，苹果总营收达1112亿美元，同比增长16.6%，超出市场预期;净利润296亿美元，同比增长19.4%。 iPhone和服务分别是苹果的营收和利润支柱，其业绩大体决定了整个公司的表现。 上季度，iPhone销售额达570亿美元，同比增长22%，依然是公司的半壁江山。1112亿美元的�

    ​苹果业绩 ​iPhone增长 ​服务收入

  • 史上最长寿标准版！iPhone 17生产周期延长：苹果刀法彻底变了

    iPhone 17标准版的生产周期已大幅延长。苹果近期已经完成了大规模产能扩展，预计这款热门机型将参与今年下半年的双11大促。 不少网友猜测，iPhone 17大规模扩产的主因是今年苹果发布策略的巨变。以往iPhone一年一更的固定模式在今年迎来重大调整，iPhone 18标准版将遗憾缺席9月的秋季发布会。 据悉，苹果9月将仅推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及备受期待的iPhone Ultra折叠屏，

    ​iPhone ​17 ​苹果扩产

  • 史无前例！iPhone 18缺席苹果9月科技春晚

    苹果秋季发布会历来是科技界盛事，但今年将打破惯例：iPhone18标准版确定延期，9月仅推出Pro、Pro Max及折叠屏Ultra，而标准版、e版和Air2则延至明年3月。这一错峰发布策略旨在填补市场空窗期、避开内存涨价周期，并维持全年热度。硬件上，iPhone18搭载基于2nm工艺的A20芯片，性能将实现跨越式提升，有望重塑高端手机竞争格局。

    ​iPhone18 ​苹果发布会 ​延期发布

  • 史上最贵iPhone！苹果阔折叠iPhone Fold定价14999元：比华为贵

    iPhone Fold将成为苹果历史上意义最为重大的改款机型。 其重要性被认为超越了当年的iPhone4以及开启全面屏时代的iPhoneX，标志着苹果移动设备形态的巨大跨越。 据博主爆料，iPhone Fold的起售价预计高达14999元，这将是苹果史上最贵的iPhone。作为一款高端阔折叠机型，其定价甚至比竞品华为PuraXMax还要贵出不少。 该博主还指出，iPhone Fold的成像表现可能稍逊于国产折叠屏手机，�

    ​iPhone ​Fold ​苹果折叠屏

  • 史上最薄iPhone来了！iPhone Fold参数新鲜出炉：薄至4.7mm

    富士康已启动苹果首款折叠屏手机iPhone Fold的试产工作。这款备受瞩目的重磅新品预计将在秋季正式亮相，标志着苹果正式跨入折叠屏时代。 作为苹果首款折叠屏旗舰，iPhone Fold在工业设计上实现了巨大突破。其单边厚度仅为4.7毫米，成为了苹果历史上最薄的手机设备。即便是在折叠状态下，其9.2毫米的厚度也与常规iPhone旗舰机相差无几。 为了追求极致的纤薄机身，苹果在设

    ​富士康 ​苹果折叠屏 ​iPhone

  • 折叠屏iPhone真机首曝：博主晒3张照片冲上热搜

    今日，博主数码闲聊站”发文分享了三张图片，并配文称：iPhone Ultra真机超前瞻，屏幕比例基本一致，苹果第一代折叠屏你们会冲吗？该条博文，下午还一度冲上了微博热搜。

    ​折叠屏 ​iPhone ​苹果

  • 十年来第一次！苹果讨论涨价：iPhone 18涨幅或超600元

    近期，苹果在最新季度财报中披露，目前半导体、NAND闪存、DRAM内存等手机核心元器件成本持续走高，给公司产品毛利率带来明显压力。 为此苹果首次把产品定价调整纳入应对成本上涨的备选方案，这也是近十年来首度正式讨论iPhone系列机型涨价事宜。 据摩根士丹利等业内机构测算，iPhone 18系列同配置版本的海外涨幅或将超过100美元（折算成人民币约683元）。 从供应链业内

    ​苹果涨价 ​iPhone ​18

  • iPhone用户又中招！苹果天气深夜“崩了”：数据无法加载

    今天凌晨，大量网友在社交平台反馈称，iPhone自带的天气应用崩了，打开后无法加载内容，天气数据无法显示，用户无法查看所在城市实时天气信息。 苹果官方系统状态页面显示，苹果天气服务于昨晚22:45发生服务中断，至今日凌晨2:30恢复正常，故障持续约3小时45分钟。

    ​iPhone天气 ​天气应用崩溃 ​苹果服务中断

  • 苹果内存即将见底 库克首次松口：iPhone价格撑不住了！

    在苹果2026财年第二季度财报电话会上，CEO蒂姆库克表示，预计 6月之后，内存成本将对苹果的业务产生越来越大的影响”。 库克表示，苹果正在尽一切努力规避内存成本飙升的影响，但iPhone的价格稳定性已接近极限。 据供应链数据，苹果采购8GB LPDDR5X内存的单价已飙升至180美元，而内存成本在iPhone物料清单（BOM）中的占比即将达到45%。 这意味着一部iPhone近一半的硬件成本将

    ​内存成本 ​iPhone价格 ​苹果财报

  • 苹果新CEO特努斯9月1日上任 万元折叠屏iPhone Ultra成首秀

    苹果首款折叠屏iPhone Ultra将于9月发布，与iPhone18Pro系列同台亮相。 日前，知名苹果爆料人MarkGurman发文称，苹果继任CEO约翰特努斯将于9月1日正式上任，并在随后发布首款折叠屏iPhone。 这一安排意在让特努斯成为苹果全新产品线的代表人物，为其掌舵时代打响第一枪。 除手机外，库克还留下了包括AI智能家居、AR眼镜、触屏Mac等约10条新产品研发管线，帮助其在新任期推动苹�

    ​折叠屏iPhone ​iPhone ​Ultra

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM