华为X3 Pro日照金山双母典藏版开卖：售价2410元

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:华为路由X3Pro“日照金山”双母典藏版于今日正式开卖，售价2410元，政府补贴后的价格为2289.5元。这款路由器被官方称为“史上最美路由器”，与传统路由常见的“八爪鱼”造型不同，它采用圆柱形机身设计，上半部分为透明外壳，内部嵌入微缩雪山，可随日出日落明暗变幻，呈现出“日照金山”的视觉效果。用户轻拍路由顶部还可调节灯光，使其摆放在桌面上如同一件艺术品。

该产品首发了透明天线技术，将天线藏于雪山造型内部。路由底部配有独立双风道散热系统，配合第二代鲨鱼鳍散热风扇，系统风量可提升70%。硬件方面，华为路由X3Pro搭载自研凌霄芯片，并配备4颗高性能信号放大器，支持Wi-Fi7以及2.4GHz与5GHz双频段无缝切换。同时，它支持华为第三代PLC技术，采用全新凌霄PLC芯片，利用电线传输信号。子路由在房间内插上电即可实现自动组网，无论是新房还是老房都无需额外布线，一个母路由最多可连接15个子路由，适配平层、复式、别墅等多种户型。

在软件体验上，该路由器拥有自研Game Turbo引擎，可智能识别热门端游及手游，并支持防暴力破解、防蹭Wi-Fi、局域网防护墙等安全功能。此外，路由内置星闪网关，兼容星闪、蓝牙及Wi-Fi连接协议。接口方面，母路由提供两个2.5G网口和一个供电兼PLC网口，子路由则提供一个供电兼PLC网口。

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