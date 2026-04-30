问界M6上市一周交付超5000台 售价25.98万起

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:鸿蒙智行官方宣布，全新问界M6上市一周交付量已突破5000台。该车于本月22日正式上市，起售价25.98万元，提供增程和纯电双动力版本，定位中大型SUV，采用最新家族化设计语言，主要面向年轻用户。上市仅15分钟，问界M6大定订单便突破一万台，市场反响热烈。

内饰方面，问界M6全系标配随动中控屏，支持左右30度旋转及前后50毫米伸缩调节，可根据主副驾不同使用场景灵活调整。副驾区域的“灵感橱窗”是此次内饰的创新设计，用户可搭配官方磁吸公仔、模型等陈列装饰，也可更换墨彩相册、律动香氛等配件，打造个性化的百变副驾空间。

在年轻用户最为关注的智能驾驶方面，问界M6全系标配36个感知传感器和896线激光雷达，搭载全向防碰撞系统CAS4.0，支持全场景辅助驾驶及泊车功能。底盘配置同样出色，全系标配空气悬架加CDC连续可变阻尼减震器。在华为途灵平台3.0加持下，官方对比保时捷卡宴，宣称冲击感下降超50%，滤震性提升超30%。

动力方面，增程版搭载1.5T发动机，全系配备双电机四驱，综合最大功率为345千瓦（前165千瓦、后180千瓦）。电池容量分为37千瓦时和53千瓦时两种，CLTC纯电续航分别为235公里和355公里，综合续航最高可达1605公里。纯电版提供后驱和四驱两种选择，后驱版最大功率227千瓦，四驱版最大功率340千瓦(前160千瓦、后180千瓦)。全系标配宁德时代100千瓦时三元锂电池包，CLTC纯电续航里程分别为760公里和705公里。

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