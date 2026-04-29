AI日报：Kimi K3将于第三季度推出；英伟达发布多模态“全能模型”；Claude深度集成Adobe、Blender

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1、月之暗面计划于第三季度推出 Kimi K3 大模型

月之暗面计划于第三季度推出的 Kimi K3 大模型，其参数规模达到 2.5 万亿，远超同类产品，并在长文本处理能力上实现突破。同时，文章还回顾了月之暗面的技术发展和商业成果，展现了其强大的工程实力。

【AiBase提要:】 🧠 Kimi K3 参数规模达到 2.5 万亿，成为国产大模型的顶尖代表。 📄 上下文长度提升至约 100 万字，增强长文本处理能力。 🚀 月之暗面在技术迭代和商业落地方面展现出极强的工程能力。

2、英伟达发布多模态“全能模型”，推理效率达竞品 9 倍

英伟达推出多模态大模型Nemotron3Nano Omni，凭借其强大的性能和创新的技术架构，为开发者提供了更快速、更智能的交互响应方案。该模型在多个权威排行榜中位列榜首，且具备极高的交互性和可扩展性，为企业级AI智能体的生产与部署树立了全新的效率标杆。

【AiBase提要:】 🧠 采用30B-A3B混合专家架构，实现视频、音频、图像和文本的深度推理能力。 📈 在六大权威排行榜中位列榜首，性能表现抢眼，吞吐量达到同类模型的9倍。 🤝 支持与专有云模型或其他开源模型协同工作，为复杂的代理工作流提供底座支持。

3、蚂蚁集团百灵大模型系列更新 Ling-2.6-flash正式开源

蚂蚁集团的百灵大模型系列更新，推出了 Ling-2.6-flash 模型，该模型在性能、效率和应用场景上都有显著提升，为开发者提供了更多选择和优化方案。

【AiBase提要:】 🧠 为开发者提供多种精度版本，以适应不同的硬件环境并降低部署门槛。 ⚡ 提升了推理速度和 Token 效率，显著降低了商用成本。 🚀 针对智能体场景进行了专项强化，表现稳健且达到行业顶尖水平。

4、商汤发布原生理解生成统一模型 SenseNova U1 告别插件式AI

商汤科技发布了原生理解生成统一模型SenseNova U1，打破了传统多模态模型依赖于不同模块“拼接”的思路，实现了架构统一。该模型基于NEO-unify架构，在单一模型框架内实现了多模态理解、推理与生成的深度统一，提升了信息处理效率和生成能力的自然度与精准度。同时，商汤推出了轻量版SenseNova U1 Lite，以促进开源社区的发展，并计划推出更强大的版本。

【AiBase提要:】 🧠 商汤科技发布SenseNova U1系列，实现多模态理解、推理与生成的深度统一。 🚀 SenseNova U1 Lite轻量版率先开源，满足不同应用场景下的性能需求。 🚗 专家认为，该技术将为自动驾驶、智能硬件等领域带来全新应用空间。

5、Claude深度集成Adobe、Blender等八大神器，AI代画代练时代开启？

Claude的深度集成标志着其从对话机器人向智能助手的转变，能够理解专业软件逻辑并协助创作者提升效率。

【AiBase提要:】 🎨 Claude与Adobe生态深度整合，支持Photoshop、Premiere等50多项核心功能调用。 🧱 通过Python API集成Blender，开发者可让AI分析并调试复杂3D场景。 🎧 音频领域覆盖Ableton和Splice，音乐制作人可快速检索采样库和查询文档。

6、字节 TRAE SOLO 上线高级语音输入，联手 Insta360 推 Mic Air 无线麦克风

字节跳动旗下 AI 编程平台 TRAE 在其 SOLO 模式中推出内置语音输入功能，并与影石 Insta360 联合发布 Mic Air TRAE 联名无线麦克风套装。这一组合进一步推动了‘Vibe Coding’和语音办公的落地，用户可通过自然语音实现结构化转录、语义修正乃至直接语音控制 AI 命令，显著提升了开发与办公效率。

【AiBase提要:】 🚀 TRAE SOLO 上线高级语音输入功能，支持自然语言转录与语义修正。 🎧 与 Insta360 合作推出 Mic Air 无线麦克风，优化语音输入体验。 💡 实时问答互动功能即将上线，提升人机协作效率。

7、讯飞星火X2-Flash模型发布：深耕国产算力，256K长文本能力跃升

科大讯飞发布的星火X2-Flash模型在国产算力生态中实现了重大突破，其超长上下文支持和高效性能为开发者提供了更优的解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 星火X2-Flash模型采用MoE架构，支持256K超长上下文。 💻 模型基于华为昇 腾910B集群训练，展现国产算力协同能力。 🚀 在代码生成和智能体任务中表现媲美万亿级参数模型。

8、ima上线知识 Agent copilot:内置记忆系统并支持多端联动

ima推出的c opilot知识Agent通过深度个性化记忆和全场景感知能力，将AI搜索工具升级为具备持续进化能力的个人知识伙伴，标志着AI应用从单次对话工具向长效智能体的关键转型。

【AiBase提要:】 ✨ c opilot集成了自主进化记忆系统，包括Soul、User、Memory和Agent四大模块。 📱 实现了全场景感知，可作为浮窗悬停于应用内，实时理解与处理当前浏览内容。 🔗 支持Skills生态，用户可通过Skillhub或API接入主流大模型，构建定制化技能链路。

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