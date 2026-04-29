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华为Pura 90 Pro/Pro Max开售：售价5499元起

2026-04-29 09:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:今日，华为Pura90Pro与Pura90Pro Max正式开售，起售价分别为5499元和6499元，较上一代同档位机型有所下调。

外观设计上，Pura90Pro Max提供橘子海、翡翠湖等五款配色，Pura90Pro则有粉红芭乐、橘子汽水等四款可选。

两款机型均首发搭载麒麟9030S芯片，通过软硬芯垂直整合实现整机性能提升25%。配合方舟引擎优化，新机在应用秒启、页面打开、内容加载及任务切换等环节均实现超过20%的效率提升，整体流畅体验进一步增强。

影像系统是本代升级的核心所在。麒麟9030S的NPU图像理解能力提升200%，AI ISP色彩引擎提升43%，长焦视频清晰度提升110%，长焦防抖精度提升30%。具体配置上，华为Pura90Pro配备5000万像素RYYB主摄，拥有1/1.28英寸大底并支持F1.4至F4.0十档可变光圈，同时还搭载1250万像素超广角、5000万像素超聚光微距长焦以及第二代红枫原色摄像头。

而定位更高的华为Pura90Pro Max则进一步升级长焦规格，采用行业首发的2亿像素RYYB超大底潜望长焦镜头，支持3.5至10倍连续光学变焦，并配备三合一超聚光棱镜及2亿RAW域实时处理技术。

其他方面，两款机型分别采用6.6英寸和6.9英寸直屏，均内置6000mAh电池。Pro版支持66W有线快充和50W无线快充，Pro Max版则升级至100W有线快充与80W无线快充，并配备抗反光耐刮昆仑玻璃和IP68/IP69级防尘抗水能力。

5499元起 华为Pura 90 Pro/Pro Max开售：首发麒麟9030S芯片

5499元起 华为Pura 90 Pro/Pro Max开售：首发麒麟9030S芯片

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