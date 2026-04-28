AI日报：千问APP首发灰测HappyHorse;小米新款人形机器人亮相投资者日;支付宝上线“AI收”

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、千问APP首发灰测HappyHorse 可一键做TVB港风短片

千问APP首次灰度测试阿里视频模型HappyHorse，用户可通过点击首页按钮体验。该模型在叙事能力、音画同步和风格多样性上表现出色，内测期间创作者生成了多种风格的短片，引发社区热烈反响。

【AiBase提要:】 🎬 HappyHorse支持多镜头叙事与多种风格还原，如TVB港风、央视三国风等。 📝 用户可通过Prompt一键生成同款短片，提升创作效率。 🎮 千问APP将推出“测一测”玩法，让用户生成专属角色短剧片段。

2、小米新款人形机器人亮相投资者日:已进厂实测，复杂安装成功率超90%

小米新款人形机器人在投资者大会上亮相，已进入工厂实测阶段，复杂安装成功率超过90%，展现了强大的感知与执行能力，标志着其具身智能技术从实验室走向实际应用。

【AiBase提要:】 🤖 小米新款人形机器人已在汽车工厂实测，复杂安装成功率超90%。 🔧 该机器人展示了极强的感知与执行能力，能精准识别并抓取细微目标。 🚀 小米计划在未来5年内实现大批量工厂进驻，并逐步渗透至办公及家庭场景。

3、三星新款AI智能眼镜实拍图曝光，搭载Android XR和Gemini

三星新款AI智能眼镜Galaxy Glasses的实拍图曝光，展示了其轻量化设计和强大的硬件配置，同时搭载Android XR和Gemini AI，旨在提升用户体验并推动智能眼镜的普及。

【AiBase提要:】 📱 三星Galaxy Glasses搭载高通AR1处理器，提供高性能与低功耗的平衡。 🤖 通过Android XR和Gemini AI实现智能交互，无需物理显示屏。 💰 定价在379至499美元之间，定位亲民，同时计划推出高端版本。

4、可灵AI发布创作者计划3.0，全面升级视频生成生态激励体系

可灵AI发布创作者计划3.0，全面升级视频生成生态激励体系，通过高额现金激励与资源扶持，推动AI视频内容生态发展，吸引高水平视频内容团队入驻，构建阶梯式成长体系，提升内容标准定义能力。

【AiBase提要:】 🧠 可灵AI推出“灵感聚光计划”，通过高额现金激励和资源扶持，推动AI视频内容生态发展。 💰 创作者可获得最高6000元现金奖励，单月最高奖励上限达12000元。 🚀 该计划旨在打造AI领域的明星创作者IP，构建阶梯式成长体系，提升内容标准定义能力。

5、支付宝上线“AI收”，智能体支付生态再添拼图

支付宝推出“AI收”功能，为商家及个人开发者提供便捷的闭环商业化服务，进一步完善了智能体支付生态，助力AI Agent实现更高效的商业化运作。

【AiBase提要:】 ✅ 支付宝推出“AI收”功能，简化智能体商业化服务的计费与分账流程。 🔄 “AI收”补齐供给侧收款短板，构建从支付到收款的完整双向生态。 🚀 通过完善智能体支付生态，支付宝为未来AI驱动的商业模式预留想象空间。

6、火山引擎发布Agentic AI汽车方案，豆包大模型加速智驾座舱生态变革

火山引擎发布基于Agentic AI架构的新一代汽车AI解决方案，标志着汽车人机交互迈入智能体时代。该方案深度集成AI座舱套件与豆包座舱助手，实现对100%主流车企的合作覆盖，搭载豆包大模型的智能汽车已突破700万辆，涉及50余个品牌、145款车型，日均座舱交互及服务闭环次数超3000万次。

【AiBase提要:】 🚗 火山引擎发布基于Agentic AI架构的新一代汽车AI解决方案，推动人机交互进入智能体时代。 🤖 豆包大模型已搭载于700万辆智能汽车，覆盖50余个品牌、145款车型，日均交互次数超3000万次。 🔄 通过构建统一的“汽车大脑”，实现系统实时感知环境并自主迭代，加速汽车向主动服务智能体进化。

7、GitHub Copilot6月起全面转向按量计费:基础月费不变，引入 Token 积分制

GitHub Copilot 将于6月1日起全面转向按量计费模式，引入 AI Credits 积分体系以应对算力需求压力，并为企业客户提供更灵活的额度管理方案。

【AiBase提要:】 🔧 GitHub Copilot 将从固定额度订阅制转向按使用量计费模式。 💰 新增的 AI Credits 积分体系将根据 Token 消耗进行计费。 👥 企业客户可享受组织共享额度池和额外促销额度。

8、DeepSeek V4 中文大模型评测：再创国内第一辉煌！

DeepSeek V4中文大模型在最新测评中表现出色，Pro版本以70.98分位居国内第一，Flash版本以68.82分紧随其后，展现了国产开源模型的技术突破。测评涵盖了数学推理、科学推理、代码生成等多个维度，Pro版本在智能体能力、数学推理和指令遵循等方面均有显著提升。

【AiBase提要:】 🧠 测评覆盖数学推理、科学推理等六个维度，Pro 版本得分达到70.98分。 💰 Pro 与 Flash 版本各有特色，前者适合复杂任务，后者则提供高性价比，便于日常使用。 🌟 DeepSeek-V4-Pro 在最新评测中荣登国内第一，Flash 版本紧随其后。

（举报）