免费领！小米MiMo宣布送出100万亿Token：限时30天

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:小米于4月28日正式开源其自研的MiMo-V2.5系列模型，并同步面向全球AI开发者推出“创造者百万亿Token激励计划”，发放大规模算力资源。

根据官方公布的信息，本次活动将在30天内累计发放总计100万亿Token权益，赠完即止。活动时间从4月28日00:00持续至5月28日00:00，个人开发者、团队及企业均可申请参与。

本次活动采取申请制，小米将根据用户提交的表单内容进行综合评估，评估指标包括所使用的AI工具、底层模型、项目描述及证明材料。官方表示，填写越详细、项目越具体，评估通过率和获得的权益档位越高。小米会根据用户表单填写的内容以及开放平台账号状态，发放不同额度、不同档位的Token Plan，或对应金额的赠金。

其中，Token Plan是开放平台的订阅制套餐，开发者可直接将其配置到Claude Code、Cursor等编程工具中使用MiMo系列模型。赠金则直接充入用户的开放平台账户余额，用于按量计费的API调用消费。

值得一提的是，申请通过的用户最高可获得包含16亿Credits的一个月Max Plan权益，价值659元。分析人士指出，小米此次在开源模型的同时推出大规模Token激励计划，意在推动MiMo生态加速落地，吸引全球开发者参与构建AI应用。

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