AI日报：小红书公布AI治理主张；荣耀YOYO率先接入DeepSeek-V4；灵光App率先将世界模型搬上移动端

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1、小红书首次公布「AI 治理主张」：抵制AI侵权、AI造假、AI仿冒等行为

小红书首次公布「AI 治理主张」，强调 AI 在创作中的积极作用，同时明确反对 AI 造假、侵权等不良行为，致力于维护社区的真实性与安全。

【AiBase提要:】 🤖 小红书强调 AI 在创作中的重要作用，同时明确反对不良 AI 行为。 📌 平台呼吁用户如实标识 AI 相关内容，确保信息的真实性和透明度。 🚫 小红书坚决抵制 AI 造假、侵权等行为，并持续建设对 AI 内容的识别与治理能力。

2、安卓首发：荣耀 YOYO 率先接入 DeepSeek-V4 大模型

荣耀 YOYO 智能助理正式接入 DeepSeek-V4 大模型，标志着安卓阵营在 AI 领域的进一步突破。通过性能、上下文理解和推理效率的提升，YOYO 能够更精准地处理复杂任务，为用户提供更流畅的交互体验。

【AiBase提要:】 🧠 深度接入 DeepSeek-V4 大模型，提升智能助理的逻辑性和响应速度。 🔄 优化底层算法，增强处理复杂指令和长文本对话的能力。 📱 用户需满足特定版本要求，才能体验新一代大模型带来的交互变革。

3、网易有道云笔记发布“LLM Wiki”套件，重新定义AI时代知识管理

网易有道云笔记推出的“LLM Wiki”技能套件，标志着知识管理进入AI时代的新阶段，通过大语言模型实现知识的主动编译，提升了信息处理效率，并为个人和企业提供了智能化的第二大脑技术底座。

【AiBase提要:】 🧠 通过大语言模型（LLM）对碎片化知识进行深度关联与加工，实现知识的结构化梳理。 🔄 从“被动检索”转向“主动编译”，提升信息处理效率和知识价值。 💡 AI能力下沉，软件形态将更注重后台逻辑重塑，打造智能化的第二大脑。

4、上传一张图片即时生成一个3D世界，灵光App率先将世界模型搬上移动端

灵光App通过“体验世界模型”功能，让用户仅需上传一张图片即可在手机上探索3D世界，同时采用手游摇杆操控方式，实现零门槛沉浸体验。该功能是业界首个可在移动端体验世界模型的AGI产品，标志着AI技术在移动领域的进一步突破。

【AiBase提要:】 📱 上传一张图片即可生成3D世界，实现移动端探索 🕹️ 引入手游摇杆操控方式，提供零门槛沉浸体验 🚀 灵光App率先实现世界模型在移动端的部署

5、小米开源VLA大模型后训练全流程，机器人亚毫米级操作成现实

小米在机器人技术领域取得了重大突破，通过开源VLA大模型Xiaomi-Robotics-0的后训练全流程，解决了机器人从实验室到实际生产的难题。该模型展现了出色的亚毫米级操作能力，为智能机器人在复杂场景下的应用提供了强有力的支持。

【AiBase提要:】 🧠 Xiaomi-Robotics-0模型通过后训练流程，显著提升了机器人在复杂任务中的表现。 🔧 该模型成功实现了亚毫米级的精细操作能力，展示了强大的空间感知和实时反馈能力。 🌐 小米开源了技术报告、模型权重和源代码，推动了开发者生态建设，降低了高性能机器人开发门槛。 详情链接:https://robotics.xiaomi.com/xiaomi-robotics-0.html#pack-earbuds

6、OpenClaw发布新版本:DeepSeek V4Flash正式成为系统默认模型

OpenClaw发布新版本，DeepSeek V4Flash正式成为系统默认模型，强化多模态协作与长链路任务稳定性，并完成从对话产品向系统级工作流平台的转型。

【AiBase提要:】 🧠 DeepSeek V4Flash成为OpenClaw系统默认模型，提升推理速度与逻辑能力。 🔄 强化多模态协作与长链路任务稳定性，实现全流程自动化。 🔧 重构模型加载逻辑与SDK接口，完成从对话产品向系统级工作流平台的转型。

7、爆火！美团“小团”AI突降首页：五一出游的“懒人神器”来了

文章介绍了美团升级其人工智能助手“小团”，将其入口迁移至 App 首页，以更好地服务消费者在五一长假期间的需求。通过自然语言处理和动态核验数据，“小团”能够提供个性化推荐和精准信息，提升用户的假期消费体验。

【AiBase提要:】 ✨ 升级后的“小团”实现全量上线，用户可直接从首页访问。 💡 “小团”能理解模糊意图，提供个性化推荐方案。 🔒 实时动态核验商家信息，确保推荐真实可靠。

8、OpenAI 战略重心调整：编程模型 Codex 正式并入 GPT-5.5 架构

OpenAI的战略重心调整，将Codex编程模型正式并入GPT-5.5架构，体现了其从专用插件式向内生全能式的转变，同时提升了模型的效率和性能。

【AiBase提要:】 ✅ OpenAI宣布将Codex编程模型整合进GPT-5.5主模型，标志着其研发思路从“专用插件式”向“内生全能式”转变。 💡 整合后的GPT-5.5在处理复杂编程任务时资源利用率显著优化，开发者使用成本与效率得到提升。 🚀 Codex的并入预示着AI编程不再需要独立维护，而是成为通用大模型智能水平的基石级指标。

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