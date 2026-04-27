曝库克将一条重要产品线移交继任者 折叠屏iPhone Ultra成首秀

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:近日，科技圈又有重磅消息传来。据知名苹果爆料人Mark Gurman发文披露，苹果公司即将迎来重要人事变动与产品革新。

据悉，苹果继任CEO约翰·特努斯将于9月1日正式走马上任。而就在其上任后不久，苹果首款折叠屏iPhone Ultra便将闪亮登场，并且会与iPhone18Pro系列同台亮相，这无疑让众多果粉翘首以盼。苹果做出这样的安排，显然是希望特努斯能成为全新产品线的代表人物，以这款折叠屏手机为契机，为其掌舵苹果的时代打响响亮的第一枪。

值得一提的是，前任CEO库克为苹果留下了颇为丰富的“遗产”，其中包括AI智能家居、AR眼镜、触屏Mac等约10条新产品研发管线。这些研发项目犹如一颗颗潜力无限的种子，有望助力特努斯在新任期内推动苹果进入一个前所未有的产品扩张周期，进一步拓展苹果的科技版图。

在外观设计上，iPhone Ultra采用了类似书本的开合设计，外屏尺寸约5.3英寸，展开后配备7.7英寸的内屏，大屏体验值得期待。其背部双摄横向排列，排列方式类似iPhone Air，整体造型兼具科技感与时尚感。

性能配置方面，新机更是毫不逊色。它将搭载基于台积电2nm工艺打造的A20Pro芯片，配备12GB运行内存，强大的硬件配置将为手机的高性能运行提供坚实保障。同时，考虑到大屏设备对续航的更高要求，该机电池容量预计将超过5000mAh，以满足用户长时间使用的需求。随着发布日期的临近，这款折叠屏iPhone Ultra究竟会带来怎样的惊喜，让我们拭目以待。

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