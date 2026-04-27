华为随行WiFi X开售：售价2499元 号称直播神器

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:今日，华为旗下备受瞩目的新品——华为随行WiFi X正式开启销售，其定价为2499元。

华为随行WiFi X聚焦全场景高速网络需求，精准定位为超级直播神器。它预置了直播会议、游戏这3大高频使用场景的加速模式，并且支持对13个主流直播App进行加速，为直播用户提供了极大便利。

在性能表现上，华为随行WiFi X堪称卓越。它是全球首款四发四收终端，搭载了三载波聚合技术，凭借这一先进技术，能够达成5.3Gbps的下行峰值速率以及1000Mbps的上行峰值速率，让网络传输速度大幅提升。

实际体验中，华为随行WiFi X更是展现出强大优势。官方数据显示，在远场弱网环境下进行直播，其流畅度相较于旗舰手机提升了100%;在拥塞网络下直播，流畅度也能提升50%，完全能够满足4K高清直播、大文件高速传输等对网络要求极高的需求。

信号能力方面，华为随行WiFi X同样表现出色。设备内置16根蜂窝天线，搭配华为业界领先的随行WiFi天线系统，实现了360度全向收发信号，无论身处何种位置，都能稳定接收信号。

设计上，华为随行WiFi X独具匠心。它采用创新可折叠X形态，闭合状态下简约便携，方便用户随身携带;展开后波束更为集中，信号强度可提升13%，从根源上有效改善了移动场景下信号弱、覆盖差的问题。

此外，华为随行WiFi X在续航和显示方面也有贴心设计。它内置12000mAh超大容量电池，满足长时间使用需求;配备专属显示屏，让用户对设备状态一目了然。

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