AI日报：DeepSeek-V4预览版正式发布；特斯拉车载语音接入豆包；美团秘密试水万亿级 AI 大模型

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1、DeepSeek-V4预览版正式发布:1M 超长上下文进入全员普惠时代

DeepSeek-V4 预览版正式发布，具备1M超长上下文能力，并通过结构创新和Agent生态适配，提升了推理性能和应用效率。

【AiBase提要:】 🧠 DeepSeek-V4 预览版上线并开源，实现1M超长上下文能力标准化。 ⚙️ 提供两个版本：Pro（性能接近顶级闭源模型）和 Flash（性价比高）。 💡 采用DSA机制优化长上下文处理，降低计算成本。 详情链接:https://huggingface.co/collections/deepseek-ai/deepseek-v4 https://modelscope.cn/collections/deepseek-ai/DeepSeek-V4

2、特斯拉宣布车载语音接入豆包

特斯拉宣布其车载语音服务将接入字节跳动旗下的豆包大模型，标志着该公司在中国市场的一次重要更新。此次合作由 DeepSeekChat 提供 AI 互动功能，采用双模型落地方案，进一步推动了车载 AI 技术的本土化进程。

【AiBase提要:】 🚗 特斯拉与字节跳动旗下豆包大模型的合作标志着车载 AI 的重大更新。 🚀 此次接入将加速国产 AI 技术在车载领域的商业化进程。 🤝 行业内自主车企、科技巨头与 AI 创业公司共同推动车载 AI 技术发展。

3、华为发布鸿蒙座舱 HarmonySpace 6：智能助手小艺全面升级，支持边开车边聊天！

华为正式推出全新一代鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，带来了舱内感知、智慧交互和移动影音三大领域的全面升级。此次发布的座舱智能体小艺，采用了最新的 MoLA 2.0 架构，具备千亿级参数的多模态大模型，进一步提升了智能助手的理解、决策和执行能力。新一代的小艺将成为一个全场景的聊天型 AI 助理，用户可以在驾驶过程中实现导航、控车、聊天及生活服务等多项功能，真正做到边开车边交流，随时切换不同的任务。

【AiBase提要:】 🌟 全新鸿蒙座舱 HarmonySpace 6 发布，搭载小艺智能助手，具备千亿级大模型能力。 🛡️ 舱内 AI 多模态感知系统 AMS，实现全方位动作感知与生命体征监测，保障乘员安全。 🎥 行业 首款 双 17.2 英寸 3.4K 双联屏与 AI 调音魔方，提升车内影音体验。

4、小米发布全链路语音大模型 MiMo-V2.5，TTS 可“一句话生成新音色”，ASR 开源支持方言与多语混说

小米发布全链路语音大模型 MiMo-V2.5，TTS 可“一句话生成新音色”，ASR 开源支持方言与多语混说。该模型系列全面覆盖 Agent 时代的语音输入与输出需求，让声音成为可编程、可创作、可复刻的智能媒介。

【AiBase提要:】 🎙️ MiMo-V2.5-TTS 系列实现“语言即控制”的语音生成范式，支持自然语言指令精细调控语速、情绪、语气等维度。 🎧 MiMo-V2.5-ASR 开源模型支持多种中文方言及中英混说场景，转录流畅且精准识别专业术语和歌词。 🚀 三款 TTS 模型限时免费开放，MiMo-V2.5-ASR 模型权重与代码完全开源，加速 Agent 生态落地。

5、Soul 开源实时数字人生成模型 SoulXFlashTalk 实现亚秒级延迟

Soul AI Lab 正式开源了业内首个拥有14亿参数的实时数字人生成模型 SoulXFlashTalk，该模型具备亚秒级延迟和每秒32帧的高帧率，为行业提供了一套完整的实时交互解决方案。此次开源不仅降低了研发门槛，还为更多创新项目提供了基础支持。Soul 的开源战略旨在促进 AI 生态的共同发展，并计划未来开放更多 AI 技术成果，推动 AI 与社交领域的融合。

【AiBase提要:】 🌟 Soul AI Lab 推出14B 参数的实时数字人生成模型 SoulXFlashTalk，具备快速响应能力和高帧率。 🚀 开源带来项目页面、技术报告、源代码及模型权重，降低研发门槛，鼓励更多创新。 🤝 Soul 将继续推进开源战略，推动 AI 与社交创新发展，构建多模态 AI 生态。

6、美团秘密试水万亿级 AI 大模型！目前仅对受邀用户开放

美团正在秘密测试一款参数达万亿级的新一代 AI 大模型，该模型完全基于国产算力集群训练，展示了对国产技术的信心。新模型目前仅对受邀用户开放，未来将推动 AI 在多个领域的应用。

【AiBase提要:】 📊 美团正在秘密测试一款参数达万亿级的新一代 AI 大模型。 🇨🇳 该模型完全基于国产算力集群训练，展示了对国产技术的信心。 🚀 新模型目前仅对受邀用户开放，未来将推动 AI 在多个领域的应用。

7、淘宝天猫推出 AI 识别技术，打击恶意退款伪造图像

淘宝天猫推出AI假图识别技术，有效打击恶意退款行为，维护商家权益。该技术能精准识别AI生成图像和伪造凭证，并通过千牛旺旺界面反馈，为商家提供预警和纠纷判决支持。

【AiBase提要:】 🛒 AI假图识别模型上线，精准区分AI生成图像与真实图像编辑 🛡️ 通过千牛旺旺聊天界面反馈疑似假图，平台直接判决纠纷 📈 优先向高评分商家开放，未来将推广至更多商家

8、万兴科技推出万兴脑图 AI，开创思维导图新纪元

万兴科技在人工智能生成内容（AIGC）领域持续发力，其旗下的绘图创意软件“万兴脑图”宣布上线全新功能——万兴脑图 AI。这一创新标志着万兴脑图成为国内首款支持AI Agent功能的专业思维导图软件，为知识管理与办公效率提升带来了新的可能。在此次升级中，万兴脑图 AI 不仅延续了用户熟悉的手绘模式，还在公测阶段得到了用户的积极反馈，进一步增强了软件的互动性与智能化水平。通过对话驱动的 AI 知识工作台，用户能够更加便捷地进行思维导图的构建和管理，提升了工作效率和创造力。

【AiBase提要:】 🛡️支持AI Agent功能的专业思维导图软件 🛡️提升知识管理与办公效率 🛡️用户反馈积极，增强互动性与智能化水平

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