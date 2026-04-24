小米YU7 GT官宣5月底发布：1003PS马力 705km CLTC续航

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:今日，北京车展盛大启幕，在发布会上，小米科技创始人雷军正式宣布，小米YU7GT将于今年5月底登场。

小米YU7GT被精准定位为长途旅行利器的高性能SUV。雷军在现场揭晓了这款新车的核心参数，其最大马力高达1003匹，最高时速可飙升至300公里每小时，而CLTC综合续航里程也达到了705公里，性能表现令人瞩目。

为了与强悍性能相匹配，小米YU7GT配备了醒目的红色制动卡钳，并有望搭载高性能碳陶瓷刹车盘，以确保在极致驾驶状态下也能拥有出色的制动表现。车身尺寸方面，新车长宽高分别为5015、2007和1597毫米，轴距长达3000毫米，稳稳跻身中大型SUV行列。车尾部分，大尺寸扩散器与红色GT标识相得益彰，进一步彰显了其不凡身份。

小米YU7GT在个性化配置方面同样不遗余力。新车提供了丰富的选装件，包括前组合灯装饰件、后视镜、后扰流板、鸭尾尾翼以及不同风格的前机盖装饰等，满足用户多样化的审美需求。此外，车标、卡钳颜色以及拉花等细节也可进行定制，让每一辆小米YU7GT都独一无二。

动力系统是小米YU7GT的一大杀手锏。它搭载了由汇川动力与小米自研电机组成的前后双电机系统，输出功率分别高达288千瓦和450千瓦，综合输出突破1000马力大关，为车辆实现300公里的极速提供了坚实保障。

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