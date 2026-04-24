OPPO Find X9s Pro今日开售：售价5299元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:OPPO Find X9s Pro将于4月24日上午10点准时开启销售，起售价定为5299元。这款新机在继承前代优秀基因的同时，实现了影像能力的全面升级，且价格保持不变，OPPO首席产品官刘作虎在发布会上更是直言，这将是2026年行业内最后一款不涨价的旗舰机型。

在性能与续航方面，该机搭载了潮汐引擎与天玑9500芯片的强大组合，再加上7025mAh长续航冰川电池以及80W有线闪充和50W无线闪充的续航组合，使得性能、续航和快充体验得到了全面拉满。

同时，该机搭载了Pro档唯一的哈苏2亿大底超清主摄，以及性能更加强劲的哈苏2亿大底超清长焦镜头。在哈苏双2亿镜头的加持下，用户能够轻松捕捉两种不同视角的画面，为旅拍增添更多创意与玩法。配合LUMO内光学变焦技术，Find X9s Pro能够实现46mm和130mm两个焦段直出光学品质5000万像素8K照片，为用户带来五大焦段直出8K照片的超清拍摄体验。

除了影像能力的提升，OPPO还携手微信官方，为Find X9s Pro带来了行业首个2亿超清照片微信贴图分享功能。这一创新功能使得用户在社交分享时能够无损呈现2亿像素的细节，真正服务于用户的日常记录与表达需求。

在色彩还原方面，Find X9s Pro同样表现出色。去年备受好评的丹霞色彩还原镜头在本次升级中迎来了全面进化。第二代丹霞色彩还原镜头支持DCG-HDR能力，拥有24个光谱采样通道，能够提供最高15档动态范围，显著提升感光效率。这使得镜头在各种环境亮度下都能精准匹配还原色彩，真正实现所见即所得的拍摄效果。同时，该镜头的专业色彩还原能力还覆盖了实况照片和视频，确保静态照片与动态影像都能获得一致精准的色彩表现。

值得一提的是，Find X9s Pro还引入了全新哈苏大师模式，为移动影像带来了行业首个数字胶片模拟系统。OPPO重新设计了9款大师胶片，包括温润的和光胶片、通透的浓郁胶片以及极具格调的反差黑白胶片等。每一款胶片都能生动还原胶片时代独有的光影质感，为用户带来更加丰富的拍摄体验。

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