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OPPO Find X9 Ultra今日开售：售价7499元起

2026-04-24 09:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:今日，OPPO Find X9 Ultra正式开启发售，起售价定为 7499 元。这款新机在影像系统上实现了全面进化，搭载了全大底五摄光学系统，能够支持0.6X至10X共六大常用焦段的8K画质照片直出，为用户带来前所未有的拍摄体验。

在硬件配置方面，Find X9 Ultra同样表现出色。它搭载了行业领先的2K 1nit明眸护眼屏，为用户提供清晰且舒适的视觉体验。同时，配备第五代骁龙 8 至尊版芯片，确保手机在长时间、高强度的拍摄录制下依然能够流畅运行。

它搭载了哈苏双 2 亿超大底主摄与长焦的镜头组合，其中70mm哈苏超大底超清长焦镜头首发搭载了全新1/1. 28 英寸超大底 2 亿像素传感器，配合F2. 2 超大光圈，综合进光量达到了前代的136%，成为今年所有厂商中进光量最大的长焦机型。而23mm哈苏超大底超清主摄则搭载了1/1. 12 英寸超大底 2 亿像素传感器，配合F1. 5 超大光圈，综合进光量是前代一英寸主摄的110%，以超越一英寸的画质表现。

其中，10X变焦功能堪称OPPO Find X9 Ultra的一大亮点。该机配备了哈苏 10 倍光变天眼长焦镜头，实现了行业首个 20 倍光学品质变焦。这一突破性的成就得益于OPPO首创的五反射潜望棱镜和全新空气光阑技术。五反射潜望棱镜设计巧妙，让光线在内部经过五次反射转向，不仅将棱镜长度缩减了近三分之一，还保证了光线的有效传输。而空气光阑技术则通过在棱镜中加入空气层，利用玻璃与空气的介质差异过滤杂光，从而获得更加纯净的光线，使得远景拍摄依然清晰可触，无需额外增距镜。

此外，续航方面，7050mAh长续航冰川电池搭配100W超级闪充与50W无线闪充技术，为用户提供了全面领先的续航体验，让用户无需担心电量问题，尽情享受拍摄乐趣。

史上最强长焦神器！OPPO Find X9 Ultra首销：7499元起

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