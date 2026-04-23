AI日报：字节跳动发布Seed3D2.0；小米 MiMo-V2.5公测；阿里Qwen3.6-27B正式开源

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1、字节跳动发布Seed3D2.0:几何与纹理双SOTA，API同步上线火山引擎

字节跳动Seed团队发布新一代3D生成大模型Seed3D2.0，标志着AI3D内容生成向“生产级可用”迈出关键一步。该模型在几何精度与材质真实度上实现显著突破，核心指标均达到行业SOTA水平，有效解决了此前3D生成中边缘软化、拓扑失真及材质物理一致性缺失等行业痛点。

【AiBase提要:】 📐 Seed3D2.0在几何精度上实现突破，达到行业SOTA水平。 🎨 纹理生成采用统一PBR架构，提升物理属性精准分解能力。 ⚙️ 支持部件级拆解与复杂场景组合，可无缝对接物理仿真引擎。 详情链接:https://seed.bytedance.com/seed3d_2_0

2、小米 MiMo-V2.5震撼公测:4.3小时手搓编译器，长程智能体迎“满分”跨越

小米正式宣布其 Xiaomi MiMo-V2.5 系列大模型开启公测，该系列包含 MiMo-V2.5、V2.5-Pro 以及配套的 TTS 与 ASR 模型，标志着小米大模型从“能用”向“好用”的全面进化。MiMo-V2.5-Pro 在通用智能体能力与软件工程维度已能与 Claude Opus4.6 及 GPT-5.4 等全球顶尖模型正面角力，展现出极高的指令遵循度与自我修正能力。同时，MiMo-V2.5 定位于原生全模态 Agent，支持看、听、读的一体化转化，并在 Token 效率方面有显著优化。此外，小米还推出了优化的 Token Plan，降低使用门槛。

【AiBase提要:】 🔥 MiMo-V2.5-Pro 在复杂任务中表现出色，如完成 SysY 编译器任务仅需 4.3 小时。 📊 MiMo-V2.5 在视频理解与图表分析等维度逼近顶级闭源模型，Token 效率提升 42% 至 50%。 💡 小米推出优化的 Token Plan，降低使用成本，包括倍率下调和时段优惠等福利。

3、阿里通义千问再次“掀桌子”：Qwen3.6-27B正式开源，编程实力上演“以小博大”

阿里云通义千问团队发布Qwen3.6-27B，该模型在编程能力和多模态处理上表现出色，同时深度适配开发者工作流，为全球开发者提供精准的编码辅助环境。

【AiBase提要:】 🧠 Qwen3.6-27B在编程基准测试中表现优异，超越前代模型。 🖼️ 支持图像、视频与文本的混合输入，多模态处理能力强大。 🛠️ 深度适配开发者工作流，提供API调用服务和本地化部署支持。

4、灵光“分一亿激励计划”每日公布名单，单个创作者最高一万元

灵光App推出分一亿激励计划，旨在扶持优质闪应用和优秀创作者。该计划每天最高投入100万元激励1万个优质闪应用，每周最高投入100万元激励100名优秀创作者。同时，灵光App还上线了灵光圈，打通了从生成到分享的完整链路。

【AiBase提要:】 💰 每日最高投入100万元激励1万个优质闪应用每个100元 🏆 每周最高投入100万元激励100名优秀创作者每位10000元 🌐 灵光App上线灵光圈，打通从生成到分享的完整链路

5、高德发布汽车出行 AI Agent:基于千问大模型实现主动意图理解

高德地图发布汽车出行 AI Agent，标志着车载导航从被动响应向主动意图理解的范式跃迁。该系统基于千问大模型，构建了语言大脑与空间大脑双引擎架构，能够解析日常语言并匹配路径资源，解决智能座舱中“人适应系统”的痛点。

【AiBase提要:】 🚗 高德汽车出行 AI Agent 基于千问大模型，实现主动意图理解。 🧭 系统具备推理与记忆能力，可完成复杂行程的一句话串联及动态路线优化。 🌐 AI Agent 原生座舱成为大模型落地的核心应用，重塑人机交互逻辑。

6、腾讯推出最新开源语言模型 Hy3 Preview，引领智能时代新潮流

腾讯推出了最新的开源语言模型 Hy3 Preview，该模型在复杂推理、指令遵循等方面有显著提升，并已在多个腾讯产品中上线。同时，腾讯云还提供了具有竞争力的 API 价格和多种套餐选项，以满足用户的不同需求。

【AiBase提要:】 🧠 Hy3Preview 是腾讯最新开源语言模型，具备295亿总参数和256K上下文支持。 💡 该模型在复杂推理、指令遵循等能力上有显著提升，已经在多个腾讯产品中上线。 💰 腾讯云推出具有竞争力的 API 价格和多种套餐选项，满足用户不同需求。

7、大麦娱乐联合阿里通义发布“妙呀”平台:基于Wan2.7打造首个AI潮玩设计工具

大麦娱乐联合阿里通义发布“妙呀”平台，基于Wan2.7打造首个AI潮玩设计工具，标志着AI技术在潮玩领域的重大突破。

【AiBase提要:】 🎨 妙呀平台整合了Wan2.7大模型能力，实现潮玩设计从创意到实体的闭环转化。 🚀 妙呀启动“潮玩IP创造营”计划，为新锐创作者提供孵化资源与流量支持。 🌐 平台通过与高校合作，引入Z世代审美视角，拓展潮玩生态原创边界。 详情链接:https://www.miaoyaai.cn/login

8、大模型购票时代开启：东航首家接入通义千问实现全流程AI服务

中国东方航空与阿里通义千问达成合作，标志着AI购票服务进入全流程时代，用户可通过自然语言输入行程计划，AI完成查询、比对、购票等操作，并且AI订单由东航官方直接提供退改签支持，规避第三方风险。

【AiBase提要:】 ✈️ 东航与通义千问合作，实现AI全流程购票服务。 🔄 用户可通过自然语言输入行程计划，AI完成查询、比对、购票等操作。 🔒 AI订单由东航官方直接提供退改签支持，规避第三方风险。

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