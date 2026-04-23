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荣耀X Plus笔记本 2026发布：Ultra 5处理器 售价5099起

2026-04-23 16:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:今日，荣耀正式推出X Plus系列2026款笔记本，包含X14Plus与X16Plus两款机型，凭借多项卓越特性在笔记本市场引发关注。

在可靠性方面，荣耀X Plus系列表现亮眼，荣获PC行业首个SGS卓越可靠性认证。该认证涵盖高强度防护、机械寿命耐久、恶劣环境耐受三大维度，历经共计34项严苛测试，充分彰显了其过硬的产品品质。

5099 起！荣耀X Plus 2026 发布：Ultra 5 处理器 80Wh电池

性能上，荣耀X Plus全系搭载英特尔酷睿Ultra5325处理器，采用8核心8线程设计，最高睿频可达4.5GHz，并配备12MB智能缓存。整机性能释放最高达52W，官方宣称其表现超越友商同定位Pro级别产品，能轻松应对各类复杂任务。

续航能力是荣耀X Plus系列的一大优势。其内置80Wh大容量电池，在荣耀办公模型场景下，本地视频播放时长最长可达14小时，满足用户长时间使用需求，减少频繁充电的困扰。

屏幕方面，两款机型各有特色。X14Plus可选2.8K高刷护眼屏，屏占比达92%;X16Plus则可选2.5K高刷护眼屏，屏占比为93%。二者均支持120Hz刷新率，覆盖100% sRGB色域，峰值亮度430nit。屏幕还通过德国莱茵TV无频闪认证和硬件低蓝光认证，搭配类自然光护眼、AI离焦护眼、舒视显示技术，有效保护用户视力。

机身重量设计上，荣耀X Plus系列兼顾了便携性与实用性。X14Plus采用金属机身，重量仅1.29kg;X16Plus重量为1.64kg，方便用户携带出行。

5099 起！荣耀X Plus 2026 发布：Ultra 5 处理器 80Wh电池

接口配置方面，荣耀X Plus系列十分齐全，提供双USB-C、双USB-A、HDMI和3.5mm耳机接口，无需转接即可轻松外接各类设备，满足用户多样化的使用需求。

AI功能是荣耀X Plus系列的一大亮点。该系列搭载全新Magic视界，集成YOYO AI智能体、智慧文管、YOYO工程师、YOYO Claw四大AI功能，覆盖全场景办公体验，为用户带来更加智能、高效的办公方式。

价格与配置上，荣耀X Plus系列提供了多种选择。

X14Plus202616GB1TB FHD版本建议零售价5999元，国补后到手价5099.15元;16GB1TB QHD高刷屏版本建议零售价6499元，国补后到手价5524.15元。

X16Plus202616GB1TB FHD版本建议零售价6199元，国补后到手价5269.15元;16GB1TB QHD高刷屏版本建议零售价6699元，国补后到手价5694.15元。

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