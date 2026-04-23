荣耀MagicPad3 Pro 12.3发布：售价3499元起

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:今日下午，荣耀全新力作MagicPad3Pro12.3正式亮相，起售价3499元，一经发布便凭借多项卓越特性吸引众人目光，其中最引人注目的当属其仅4.8毫米的超薄机身，成功超越iPad Pro13，荣膺全球最薄平板的称号。

荣耀MagicPad3Pro12.3不仅机身极薄，重量也控制得恰到好处，仅为450克。在拥有更大显示面积的同时，比iPad Air11还要轻盈，在便携性与视觉体验之间实现了完美平衡，让用户无论携带外出还是长时间使用都毫无压力。

屏幕素质堪称该平板的一大亮点。它配备了一块3K165Hz的全球顶级OLED旗舰屏，采用与iPad Pro同款的Hybrid OLED技术。其边框窄至3.9毫米，峰值亮度高达3000尼特，达到了目前行业屏幕素质的顶级水准，为用户带来清晰、流畅且色彩绚丽的视觉盛宴。

在护眼技术方面，荣耀MagicPad3Pro12.3同样表现出色。它拥有行业领先的5280Hz超高频PWM调光和八大绿洲护眼技术，还首发搭载芯片级AI离焦护眼与DOT护眼技术，在提供出众画质的同时，全方位呵护用户的用眼健康，让用户长时间使用也不易感到疲劳。

核心硬件上，荣耀MagicPad3Pro12.3搭载第五代高通骁龙8旗舰芯片，配合荣耀特有的冰封散热架构，能够充分释放满血性能。无论是处理重负载的办公任务，还是运行大型游戏，都能轻松应对，为用户带来流畅、高效的使用体验。

续航能力也不容小觑。机身内置10100mAh超大容量电池，支持66W超级快充以及27W反向充电，满足用户长时间使用的需求。网络方面，自研的星环四天线支持双Wi-Fi7加速，能够实现长达一公里的超远距离覆盖，让用户随时随地都能享受稳定、快速的网络连接。

在生产力体验上，荣耀MagicPad3Pro12.3通过连接官方智能键盘可秒切PC模式。其14乘8的图标布局与电脑逻辑完全一致，用户可以在桌面上直接操作文件，熟悉的操作方式能迅速唤醒办公肌肉记忆，大大提高办公效率。作为行业内率先推出PC级应用专区的品牌，荣耀的应用数量和品类均处于领先地位，这种平板与PC模式的无缝衔接，真正实现了生产力工具的形态进化。

值得一提的是，荣耀MagicPad3Pro12.3是行业首款支持Linux与安卓双系统的平板产品，支持龙虾端侧部署。系统采用首创的文件系统隔离技术，确保双系统独立运行且安全隔离，大幅降低了个人隐私泄露的风险，为用户的数据安全提供了有力保障。

（举报）