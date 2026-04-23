OPPO Find X9 Ultra明天首销：售价7499元起

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:OPPO旗下Find X9Ultra将于4月24日正式开启销售，起售价为7499元。

OPPO Find X9Ultra在影像技术上实现了重大突破，搭载了哈苏10倍光变天眼长焦，达成行业首个20倍光学品质变焦。为攻克超远摄画质难题，OPPO首创五反射潜望棱镜和全新空气光阑技术。五反射潜望棱镜使光线在内部五次反射转向，棱镜长度缩减近三分之一;空气光阑技术借助玻璃与空气的介质差过滤杂光，确保获取纯净光线，无需增距镜就能清晰捕捉远景。

在影像规格上，Find X9Ultra表现堪称惊艳。它采用哈苏双2亿超大底主摄与长焦的强大组合。其中，70mm长焦首发1/1.28英寸传感器，搭配F2.2大光圈，进光量较前代提升136%，成为目前行业内进光量最大的长焦机型。23mm主摄同样出色，搭载1/1.12英寸的2亿像素传感器，配合F1.5超大光圈，综合进光量是前代一英寸主摄的110%，以超越一英寸的画质表现，再次刷新手机主摄性能极限。

不仅如此，新机搭载的第二代丹霞色彩还原镜头在动态范围和分区还原算法上全面升级，无论是拍摄照片还是视频，都能呈现真实稳定的色彩，真正做到所见即所得。14mm超广角镜头进光量提升156%，前置镜头升级至5000万像素。针对胶片爱好者，系统内置多款经典原生胶片风格，涵盖复古到清新的多种影调，满足不同创作需求。

在视频创作方面，Find X9Ultra支持10-bit8K30fps Log电影级录制，每一帧都具备电影级画质，还支持自定义3DLUT导入与实时预览，用户可直接将色彩滤镜烧录进视频，省去繁琐后期步骤。

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