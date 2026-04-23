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华为畅享90正式开售：售价1299元起

2026-04-23 10:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:今日，华为畅享90手机正式开启销售，此次华为畅享90推出了128GB和256GB两种存储版本，售价分别为亲民的1299元和1599元，满足了不同用户对于存储空间的需求。

1299 元起 华为畅享 90 正式开售：麒麟8000A芯片 性能大增61%

在性能方面，华为畅享90搭载了麒麟8000A芯片，并配合鸿蒙OS6.0操作系统与方舟引擎，实现了整机性能较前代产品高达61%的显著提升。这一升级使得手机在运行各类应用和游戏时更加流畅，为用户带来了更加出色的使用体验。

屏幕方面，华为畅享90采用了一块6.67英寸的LCD直屏，分辨率为1604*720，同时支持120Hz的高刷新率以及湿手触控功能。这样的配置不仅保证了画面的清晰度和流畅度，还兼顾了日常使用的实用性，让用户在各种场景下都能轻松操作手机。

续航能力是华为畅享90的一大亮点。该机内置了一块6620mAh的高硅大电池，并支持40W的有线快充技术。即使在-20℃的低温环境下，华为畅享90依然能够保持稳定的表现。官方数据显示，该机可实现连续通话29.4小时或在线视频播放21.2小时，充分满足了用户长时间使用的需求。

除了以上亮点外，华为畅享90还配备了后置5000万像素的主摄，拍照效果清晰细腻。同时，该机还具备1.8米的抗摔能力和IP64级的防尘抗水能力，让用户在使用过程中更加安心。

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