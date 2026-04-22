AI日报：OpenAI发布ChatGPT Images 2.0；谷歌推出Gemini3.1Pro深度研究代理；百灵大模型正式发布 Ling-2.6-flash

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1、爆改漫画师？OpenAI 发布 ChatGPT Images 2.0，单次可生成8张连贯图像

OpenAI 推出 ChatGPT Images 2.0，引入推理规划功能，使图像生成更加符合逻辑；支持单次生成8张连贯图像，适用于漫画和设计；画质提升至2K分辨率，并优化了多语言文本生成。

【AiBase提要:】 🧠 引入推理规划，提升图像生成逻辑性 🖼️ 支持单次生成8张连贯图像，适用于漫画与设计 🎨 画质跃升至2K分辨率，并优化多语言文本生成

2、谷歌推出 Gemini3.1Pro 深度研究代理:支持 MCP 协议与多模态自主研究

谷歌推出了基于 Gemini3.1Pro 架构的 Deep Research 和 Deep Research Max，这两款工具通过 Gemini API 提供付费层级的公开预览。它们旨在实现复杂研究流程的自动化，并引入了对模型上下文协议（MCP）的支持，允许接入专有数据库和生成可视化内容。

【AiBase提要:】 🚀 Deep Research 标准版适用于实时对话场景，而 Deep Research Max 专注于深度研究任务。 📊 新版本首次引入 MCP 协议，支持接入金融或市场等专有数据库。 🔍 代理新增协作规划功能，支持多模态输入并可关闭网络访问以确保数据安全。

3、百灵大模型正式发布 Ling-2.6-flash 1/10 成本跑出超高性能

百灵大模型推出的 Ling-2.6-flash 模型在性能与效率之间找到了平衡，凭借极高的“智效比”引起了广泛关注。其在权威评测中表现出色，完成同等任务仅消耗 15M tokens，仅为同类模型的十分之一左右。此外，该模型通过优化参数激活机制，降低了推理门槛，为企业提供了更具经济效益的替代方案。

【AiBase提要:】 🧠 Ling-2.6-flash 模型在性能与效率之间找到了最优解，总参数量达到 104B，但实际运行中仅激活 7.4B 参数。 ⚡ 在权威评测中，Ling-2.6-flash 完成同等任务仅消耗 15M tokens，仅为同类模型的十分之一左右。 📈 该模型通过优化参数激活机制，在保持大规模知识储备的同时，降低了推理门槛，为企业提供了更具经济效益的替代方案。

4、阿里巴巴发布生态级AI助手“千问小酒窝”，统一数字人形象全面接入阿里生态

阿里巴巴正式发布生态级AI助手“千问小酒窝”，标志着阿里千问AI体系完成统一数字人形象的构建与落地。该助手不仅在千问App端上线，更将深度嵌入淘宝、飞猪、高德、支付宝、大麦等阿里全系生态应用，实现了从用户需求理解到交易支付、再到履约交付的全链路闭环。这一战略动作反映出大模型竞争重心已从单一的算法基座转向端到端的生态服务能力，阿里正在加速构建以AI数字人为核心的智慧生活生态圈。

【AiBase提要:】 🤖 作为阿里AI生态融合的核心载体，“千问小酒窝”将深度嵌入淘宝、飞猪、高德、支付宝、大麦等阿里全系生态应用。 🔄 实现从用户需求理解到交易支付、再到履约交付的全链路闭环，以“行动能力”为核心竞争力。 🌐 大模型竞争重心已从单一的算法基座转向端到端的生态服务能力，阿里正在加速构建以AI数字人为核心的智慧生活生态圈。

5、火狐 Firefox150 版本重磅发布，AI 助力发现 271 个安全漏洞！

Mozilla 发布了火狐 Firefox 浏览器的 150 稳定版本，利用 AI 技术成功检测并修复了 271 个安全漏洞。这一合作改变了传统的漏洞检测方式，使软件安全得到更全面的保障。然而，这也带来了开源软件生态中的安全不平等问题，Mozilla 正积极与社区分享资源以解决这一问题。

【AiBase提要:】 🌟 Mozilla 与 Anthropic 合作，通过 AI 发现了 271 个 Firefox 漏洞。 🔧 传统漏洞检测方式难以覆盖所有类型，AI 能全面挖掘隐患。 ⚖️ 开源软件面临安全不平等的挑战，Mozilla 致力于分享资源。

6、特斯拉车机语音大模型在沪完成备案

特斯拉在人工智能本土化进程中迈出关键一步，其车机语音大模型服务通过备案，标志着智能座舱体验将在中国市场迎来深度进化。同时，特斯拉严格遵守国内监管要求，确保AI应用的透明度与安全性。

【AiBase提要:】 🚗 特斯拉车机语音大模型服务通过备案，提升智能座舱体验。 🤖 特斯拉AI布局从服务层向产品层渗透，展现深度智能化战略。 🔒 遵守国内监管要求，确保生成式AI应用的透明度与安全性。

7、福布斯发布2026 年全球AI50 榜单 OpenAI、Anthropic依然领先

福布斯发布的第八届全球人工智能50强榜单揭示了AI行业的资本集中趋势和权力重组。OpenAI与Anthropic的巨额融资凸显了顶级模型研发的资金需求，而初创公司的并购与人才流动则反映了行业的快速变化。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI与Anthropic融资总额高达2426亿美元，占据上榜企业总融资额的八成。 🔄 AI行业权力版图重组，初创公司通过被吞并或人才收编进入大厂。 💰 谷歌收购Windsurf，其资产随后被Cognition收购，展现技术整合的激烈竞争。

8、Claude Pro 订阅方案调整：部分新用户或失去 Claude Code 使用权

Anthropic 对 Claude Pro 订阅权益进行调整，部分新用户可能失去 Claude Code 功能，引发开发者关注。公司表示当前仅 2% 的新用户受到影响，其余用户仍可正常使用。

【AiBase提要:】 🤖 Claude Pro 订阅权益调整，部分用户将失去 Claude Code 功能。 💰 Pro 版与 Max 版的主要区别在于 Claude Code 调用额度。 🔄 Anthropic 表示目前仅 2% 新用户受影响，其余用户权益不受影响。

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