刷新近一年3K-4K新机纪录！REDMI K90 Max首销4小时夺冠

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:今日，REDMI手机官方正式宣布，旗下新机型K90Max成功斩获销量冠军，在发布后的短短4小时内，便一举刷新了近一年来3K -4K价位段新机的首销纪录，这一成绩瞬间引发了行业内外的广泛关注。

在价格方面，REDMI K90Max展现出了极高的诚意。其定价为3499元起售，而在首销期间，全版本均能享受300元的补贴优惠，消费者到手价仅需2999元起。若再叠加国家补贴，最低到手价更是低至2549.15元起，如此亲民的价格搭配强大的性能，让该机的性价比得到了进一步提升，无疑成为了众多消费者眼中的“香饽饽”。

散热能力堪称REDMI K90Max的一大核心亮点。作为小米品牌推出的首款风冷手机，K90Max在散热设计上可谓下足了功夫。它内置了一枚尺寸高达18.1mm的超大风扇，单体最大风量可达0.42CFM，这一数据明显高于同类型产品。在实际测试中，其散热效果令人惊叹，机身温度能够在100秒内从48℃迅速降至38℃。即便是在《王者荣耀》这类长时间游戏场景下，连续游戏4小时后，机身最高温度也仅控制在36.7℃，出色的控温表现，为玩家提供了稳定且舒适的游戏体验。

核心性能上，REDMI K90Max同样表现卓越。它搭载了天玑9500处理器，并配备AI独显芯片D2，再结合LPDDR5X内存与UFS4.1闪存，这一强大的硬件组合让该机的综合跑分超过了416万，成功达到了当前天玑阵营的顶级水平，无论是日常使用还是运行大型游戏，都能轻松应对，毫无压力。

屏幕与续航方面，REDMI K90Max也有着诸多亮点。它采用了一块6.83英寸的大屏，支持高达165Hz的超高刷新率，能够为用户带来流畅顺滑的视觉体验。同时，内置的8550mAh大容量电池，配合100W有线快充技术，让用户无需担心电量问题，即使电量告急，也能在短时间内迅速充满，随时保持在线状态。

在拍摄功能上，REDMI K90Max后置5000万像素主摄，虽然并非主打专业摄影，但完全能够满足用户日常的拍摄需求，无论是记录生活点滴还是拍摄风景人物，都能轻松拍出高质量的照片。

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