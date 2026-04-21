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AI日报：Kimi K2.6模型发布；腾讯QClaw海外版上线；爱奇艺回应“签约AI演员”

2026-04-21 15:22 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、月之暗面正式发布Kimi K2.6 模型，多项指标对标全球顶尖大模型

月之暗面发布Kimi K2.6模型，其在编程能力、长程任务处理及多Agent协作方面取得重大突破，并在多项权威测试中表现优异，性能可与国际顶尖闭源模型竞争。

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【AiBase提要:】

🧠 Kimi K2.6在编程能力、长程任务处理和多Agent协作方面实现显著提升。

🚀 在多项权威测试中，Kimi K2.6表现已进入行业第一梯队。

🌐 支持本地部署，推理效率比行业主流工具高出约20%。

2、腾讯 QClaw 海外版上线！一键安装独立客户端，支持全球主流模型，还能“领养”他人训练好的 AI Agent

腾讯QClaw海外版正式开放测试，以“零配置、下载即用”的极致体验，向全球普通用户推出。其核心亮点包括一键安装、支持全球主流大模型、以及创新的“Agent领养”机制，极大降低了AI技术门槛，推动AI Agent从开发者玩具走向大众生产力工具。

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【AiBase提要:】

✅ 一键安装独立客户端，无需技术背景，实现AI Agent大众化。

🔄 支持全球主流大模型，用户可自由切换并实时监控AI操作安全。

🧪 创新“Agent领养”机制，用户可零配置使用他人训练好的个性化AI助手。

3、王炸更新！OpenAI Codex 推出“数字记忆”功能，屏幕录制成核心生产力

OpenAI 为 Codex 引入了名为 “Chronicle” 的功能，通过后台记录用户的屏幕操作，构建 AI 的“数字记忆库”，从而提升协作效率。然而，该功能涉及高频的数据处理，会加速消耗用户的调用额度，并且由于记忆内容在本地以未加密形式存储，存在安全风险，需警惕潜在的提示词注入攻击。目前，该功能仅向 macOS 平台的 ChatGPT Pro 用户开放预览，受限于隐私法律，暂不支持欧盟、英国及瑞士地区。

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【AiBase提要:】

🧠 Chronicle 功能通过记录用户屏幕操作，构建 AI 的“数字记忆库”，提升协作效率。

🔒 该功能在本地以未加密形式存储数据，存在安全风险，需警惕提示词注入攻击。

⚙️ 目前仅向 macOS 平台的 ChatGPT Pro 用户开放预览，受限于隐私法律，暂不支持欧盟、英国及瑞士地区。

4、爱奇艺回应“签约AI演员”争议：入驻库不代表直接授权

爱奇艺回应‘签约AI演员’争议，强调入驻库不代表直接授权，同时指出AI技术与影视表演的边界问题仍需探讨。

【AiBase提要:】

📢 爱奇艺“纳逗Pro”艺人库旨在为AIGC创作者提供规范化合作渠道。

💡 公开名单仅代表合作意向，具体项目需经过详细谈判。

⚖️ AI技术与影视表演的边界问题仍需行业探索。

5、Chrome 浏览器 Gemini 功能扩展至更多亚太地区国家

谷歌 Chrome 浏览器的 Gemini 功能正式扩展至更多亚太地区国家，为当地用户提供更智能的浏览体验。该功能支持个性化浏览助手、深度集成 Google 服务以及图像处理新能力，同时注重安全性。

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【AiBase提要:】

🧠 个性化浏览助手：用户可在地址栏直接与 Gemini 对话，快速总结长网页内容、跨多个标签页比较信息。

🌐 深度集成 Google 服务：无需切换页面，即可通过 Gemini 安排 Google Calendar 会议、查询 Google Maps 位置信息等。

🖼️ 图像处理新能力：借助新的 Nano Banana2功能，用户可在 Gemini 侧边栏输入文本提示，直接转换或编辑网页上的图像。

详情链接:https://blog.google/products-and-platforms/products/chrome/chrome-expands-APAC/

6、突发福利！AI Studio 彻底免费开放，Pro/Ultra 会员可畅玩Gemini Pro等顶级模型

谷歌 AI Studio 正式向 Pro/Ultra 会员免费开放，用户可直接使用 Gemini Pro 等前沿大模型，无需额外付费或繁琐步骤，大幅降低了 AI 工具的使用门槛，提升了用户体验。

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【AiBase提要:】

🧠 谷歌 AI Studio 免费开放，Pro/Ultra 会员可直接使用 Gemini Pro 等模型。

💻 用户无需绑定信用卡或生成 API Key，即可立即开始实验和开发。

📈 谷歌此举提升了 AI 工具的亲民度，降低了入门门槛。

详情链接:https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

7、天猫超市 15 周年放大招：首个AI超市智能体“超喵”正式上岗

天猫超市在15周年商家大会上发布了首个AI超市智能体“超喵1.0”，标志着线上零售进入智能调度时代。该智能体通过数据驱动决策，提升了新品成功率，并实现了全链路智能调度，大幅提高了零售效率。

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【AiBase提要:】

🛒 AI超市智能体“超喵1.0”全面覆盖商品规划到供应链管理的全链路。

📈 通过AI技术模拟销售场景，提升新品成功率至30%。

🔄 实现全链路智能调度，显著提高零售效率和审核速度。

8、Miclaw 多端互联重磅升级！手机、PC、Mac、小爱音箱无缝协同，共享记忆 + 远程控制一键搞定

Miclaw 在2026年4月21日推送多终端支持更新，实现从单一设备到全场景跨端互联的跨越式升级。无论你是PC、Mac还是手机用户，现在都能让Miclaw在不同设备间实时共享记忆、协同工作；更惊喜的是，它已深度适配小爱音箱，通过语音就能远程操控手机和电脑，支持自然流畅的连续多轮对话，让AI助手真正融入你的全生态设备链。

【AiBase提要:】

📱 PC/Mac 与手机跨端连通，记忆共享零延迟

🎙️ 小爱音箱语音操控，连续多轮对话更智能

📁 手机远程调取电脑文件，解放双手

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