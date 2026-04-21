REDMI Pad 2 SE发布：国补价934.15元

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:今日，小米旗下又一款极具性价比的平板电脑——REDMI Pad2SE正式开售，一举成为小米目前在售最便宜的平板产品，引发众多消费者关注。

此次开售的REDMI Pad2SE仅提供6GB128GB版本，售价为1099元，在叠加国补优惠后，到手价仅需934.15元，价格十分亲民。小米商城信息显示，该机还有4G版本，不过目前暂未开放购买。

在外观设计上，REDMI Pad2SE采用一体化金属机身，质感出众。它配备了一块9.7英寸的LCD屏，分辨率达到2048*1280，屏幕比例为16:10，能带来较为舒适的视觉体验。同时，这块屏幕支持120Hz刷新率，峰值亮度可达600nits，画面显示流畅且清晰。值得一提的是，屏幕还通过了莱茵TV软件级低蓝光、无频闪、节律友好三重认证，支持全亮度DC调光、纸质护眼模式以及节律护眼2.0，能有效减少长时间使用对眼睛的伤害。

核心配置方面，REDMI Pad2SE搭载第二代骁龙6s芯片，采用6nm工艺制程，配合LPDDR4X内存与UFS2.2存储，能够轻松满足用户日常学习以及影音娱乐等方面的需求。

续航能力是这款平板的一大亮点。它内置了一块7600mAh的长寿命电池，在中高强度使用情况下，续航可达1.7天以上。而且，它还支持深度待机，待机时长超过70.2天，让用户无需频繁充电。此外，该平板支持18W快充，能在短时间内为设备补充电量。

其他配置上，REDMI Pad2SE配备了立体声双扬声器，能营造出不错的音效体验;支持最高2TB的存储扩展，方便用户存储更多资料;拥有后置800万和前置500万像素镜头，满足日常拍照和视频通话需求;系统预装小米澎湃OS3，操作流畅且功能丰富。如此看来，REDMI Pad2SE凭借其亲民的价格和出色的配置，有望在平板电脑市场掀起一阵热潮。

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