REDMI Pad 2 Pro乐学版官宣今晚发布

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:今晚19:00，REDMI将正式发布REDMI Pad2Pro乐学版，为学习场景带来全新升级体验。

此次推出的乐学版，在标准版基础上针对学习场景做了诸多升级。小米教育中心新增了AI老师讲题、AI作业批改功能，能为学生提供更智能的学习辅助。并且，购买乐学版的用户还将获得小米教育中心会员与53教辅练习会员三年权益，学习资源更加丰富。

在配件方面，乐学版也考虑周全，提供了REDMI灵感触控笔、保护壳等组合，进一步强化了学习体验。值得一提的是，此前REDMI Pad2也曾推出乐学版，并提供了包含保护壳、拍题镜在内的豪华套餐，此次REDMI Pad2Pro乐学版的推出，无疑将为消费者带来更多优质选择。

据悉，REDMI Pad2Pro定位为大屏长续航学习平板。其配备的12.1英寸2.5K超清护眼屏十分亮眼，不仅支持120Hz刷新率，还拥有全亮度DC调光、硬件级低蓝光、节律护眼2.0等多重护眼方案，能有效保护用户视力。

在性能方面，平板搭载第四代骁龙7s芯片，内置12000mAh大电池，支持33W有线充电以及27W反向充电，续航能力出色。此外，它还支持PC级浏览器及WPS、CAJ等专业应用，可兼顾学习与轻办公需求。

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