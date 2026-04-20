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华为WATCH非凡大师星钻绽放发布：售价29999元

2026-04-20 17:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:在华为Pura系列及全场景新品发布会上，华为首款珠宝智能腕表——华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师星钻绽放款惊艳登场，定价 29999 元。

这款非凡大师系列专为女性打造的首款腕表，将非凡工艺、顶级美学与智慧体验完美融合。华为与国际著名珠宝设计师Francesca Amfitheatrof携手，把高奢珠宝的精髓巧妙融入现代智慧科技。腕表依据黄金比例精心雕琢，全表镶嵌 99 颗天然钻石，辅以精湛钻切工艺，璀璨程度丝毫不逊色于顶级高奢珠宝。

这款腕表不仅外观夺目，在健康管理领域同样成绩斐然。它搭载先进的玄玑感知系统，能精准捕捉身体节律，实现从生理健康到情绪健康的全方位监测，助力女性更主动地掌控自身健康状况。

功能上，它既美观又贴心。用户长按X-TAP智感窗 3 秒，即可快速完成 17 项微体检；有减脂塑形需求的用户，可通过小艺语音记录饮食，系统会自动分析热量与营养成分。

在通信与出行方面，它支持eSIM独立通话，配备星闪车钥匙功能，可实现无感控车。安全防护上，一旦发生意外，腕表会自动向救援中心上报心率等关键体征信息。

华为首款珠宝智能腕表来了！华为WATCH非凡大师星钻绽放发布：29999元

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